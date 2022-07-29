Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 29 липня

Українські військові знають всі дороги України, адже усі з них ведуть додому. А от чи зможуть повернутися додому окупанти — це інше питання. ЗСУ демонструють злагоджену роботу, та, як запевняє британська розвідка, контрнаступ на Херсонському напрямку набирає обертів, тож карта бойових дій в Україні стає все чистішою від ворога.
— 49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою, — стверджують в Міноборони Великої Британії. Адже ЗСУ завдали філігранних ударів по Антонівському мосту.
У будь-якому випадку треба знати напрямки руху боїв, щоб безпечно пересуватися Україною.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, за винятком використання підрозділами ворога зенітних ракетних комплексів для ударів з території республіки Білорусь по об’єктах у Чернігівській області, — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
На Харківському напрямку противник не припиняє обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Шаповалівка, Питомник, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Старий Салтів, Печеніги, Базаліївка, Леб’яже, Коробочкине, Мосьпанове і Чепіль.
Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Харкову та селищу Кочеток.
Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Харкову та селищу Кочеток.
Також ворог задіяв авіацію поблизу Руських Тишків, а безпілотними літальними апаратами вів повітряну розвідку в районах Липців, Руської Лозової, Питомника, Малинівки, Чугуєва і Печенігів.
На Авдіївському напрямку, за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії, противник відновив штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, успіху не мав, відійшов.
Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних сил України з білими пов’язками на руках та ногах.
Також ворог обстрілював позиції наших військ в районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Авдіївки.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначається. Ворог здійснював обстріли біля Мар’їнки, Катеринівки, Новомихайлівки, Павлівка та ще двадцяти населених пунктів. Завдав авіаударів неподалік Вугледара та Кам’янського. Над Оріховом, Малинівкою та Ольгівським відзначено проведення повітряної розвідки безпілотним літальним апаратом типу Елерон.
На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли у районах Нововознесенського, Потьомкиного, Високопілля та великої низки інших населених пунктів. Ворог завдав авіаційного удару біля Новопетрівки.
В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.
Україна обов’язково переможе. За нас правда і весь світ. До речі, читай, які країни збирають кошти на Байрактари для України, щоб приблизити нашу перемогу.