Карта боевых действий 2 мая 2025: где произошло больше всего вражеских атак за сутки

Карта боевых действий за 2 мая 2025 года показывает актуальное ход событий на фронте в интерактивном режиме. Россияне наступают под Покровском в направлении 22 населенных пунктов одновременно. Усиливается давление и на Лиманское направление. Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Россия продолжает отклонять предложения США и Европы по развертыванию западных миротворческих сил в Украине и продолжает настаивать на территориальных уступках Украины, что сигнализирует о непреклонной переговорной позиции Кремля. Сообщается, что российские войска недавно продвинулись в Сумской области и вблизи Лимана, Северска, Покровска и Курахово. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 мая 2025 года Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений. Россия нанесла три ракетных и 96 авиационных ударов, применив пять ракет и 172 управляемых бомбы. Кроме этого, совершено 5898 обстрелов, из них 61 из РСЗО и привлечено для поражения 2991 дрон-камикадзе. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Роговка, Краснополье, Угроеды, Малая Рыбица, Миропольское Сумской области; Роговка Черниговской области; Покровск, Новополь, Зеленое Поле, Розовка, Зеленое Донецкой области; Святопетровка, Зализничное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Херсон, Тягинка Херсонской области. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БПЛА и два вражеских средства противовоздушной обороны. На Харьковском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополя и в сторону Нововасилевки и Липцев. На Купянском направлении россияне совершили пять атак, отражены штурмовые действия в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызового. На Лиманском направлении противник атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться в районах Надии, Ямполовки, Колодцев и в сторону Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины. На Северском направлении оккупанты атаковали в сторону Верхнекаменского и Григорьевки, произошло четыре боевых столкновения. На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть штурмов в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. На Торецком направлении совершено четыре атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дылеевки. На Покровском направлении ВСУ остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Елизаветовка, Проминь, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Богатыря и Алексеевки. На Новопавловском направлении отражены 15 штурмов в районах Константинополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и в направлении Богатыря и Шевченко. На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло. На Ореховском направлении захватчики совершили четыре напрасных атаки вблизи Лобкового, Каменского и Степного. На Приднепровском направлении враг однажды без успеха штурмовал укрепление Сил Обороны. В Курской области произошло 33 боевых столкновения. Враг нанес 210 артиллерийских обстрелов, из них пять из РСЗО, совершил 15 авиационных ударов, сбросив 21 КАБ. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Читать по теме Штурм на самокатах! Как россияне 25 дней просидели голодные в подвале и отправились в атаку Как голодали по подвалам, а потом пошли на штурм с самокатами? В общей сложности потери врага на 2 мая 2025 года составляют 1110 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре средства ПВО, 138 БПЛА оперативно-тактического уровня и 132 единицы автомобильной техники оккупантов. Карта боевых действий 2 мая Карта боевых действий 2 мая 2025: где произошло больше всего вражеских атак за сутки / 13 Фотографий Мы также рассказывали, сколько управляемых авиабомб сбросила Россия в апреле. Фото: 72 ОМБр имени Черных ЗапорожцевА еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter