Карта боевых действий 2 мая 2025: где произошло больше всего вражеских атак за сутки

Карта боевых действий за 2 мая 2025 года показывает актуальное ход событий на фронте в интерактивном режиме.

Россияне наступают под Покровском в направлении 22 населенных пунктов одновременно. Усиливается давление и на Лиманское направление.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Россия продолжает отклонять предложения США и Европы по развертыванию западных миротворческих сил в Украине и продолжает настаивать на территориальных уступках Украины, что сигнализирует о непреклонной переговорной позиции Кремля.

Сообщается, что российские войска недавно продвинулись в Сумской области и вблизи Лимана, Северска, Покровска и Курахово.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 мая 2025 года

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

Россия нанесла три ракетных и 96 авиационных ударов, применив пять ракет и 172 управляемых бомбы. Кроме этого, совершено 5898 обстрелов, из них 61 из РСЗО и привлечено для поражения 2991 дрон-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Роговка, Краснополье, Угроеды, Малая Рыбица, Миропольское Сумской области; Роговка Черниговской области; Покровск, Новополь, Зеленое Поле, Розовка, Зеленое Донецкой области; Святопетровка, Зализничное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Херсон, Тягинка Херсонской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БПЛА и два вражеских средства противовоздушной обороны.

На Харьковском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополя и в сторону Нововасилевки и Липцев.

На Купянском направлении россияне совершили пять атак, отражены штурмовые действия в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызового.

На Лиманском направлении противник атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться в районах Надии, Ямполовки, Колодцев и в сторону Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Северском направлении оккупанты атаковали в сторону Верхнекаменского и Григорьевки, произошло четыре боевых столкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть штурмов в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении совершено четыре атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дылеевки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Елизаветовка, Проминь, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Богатыря и Алексеевки.

На Новопавловском направлении отражены 15 штурмов в районах Константинополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и в направлении Богатыря и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении захватчики совершили четыре напрасных атаки вблизи Лобкового, Каменского и Степного.

На Приднепровском направлении враг однажды без успеха штурмовал укрепление Сил Обороны.

В Курской области произошло 33 боевых столкновения. Враг нанес 210 артиллерийских обстрелов, из них пять из РСЗО, совершил 15 авиационных ударов, сбросив 21 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности потери врага на 2 мая 2025 года составляют 1110 человек.

Также украинские воины обезвредили девять танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре средства ПВО, 138 БПЛА оперативно-тактического уровня и 132 единицы автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 2 мая

Карта боевых действий 2 мая 2025: где произошло больше всего вражеских атак за сутки / 13 Фотографий

Мы также рассказывали, сколько управляемых авиабомб сбросила Россия в апреле.

Фото: 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

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