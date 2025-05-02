Украина

Карта боевых действий 2 мая 2025: где произошло больше всего вражеских атак за сутки

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 мая 2025, 09:00
карта боевых действий в украине
покровское направление
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Кот Паскаль
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