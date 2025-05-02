Карта бойових дій 2 травня 2025: де відбулося найбільше ворожих атак за добу

Карта бойових дій за 2 травня 2025 показує актуальний перебіг подій на фронті в інтерактивному режимі.

Росіяни наступають під Покровськом в напрямку 22 населених пунктів одночасно. Посилюється тиск і на Лиманський напрямок.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія продовжує відхиляти пропозиції США та Європи щодо розгортання західних миротворчих сил в Україні та продовжує наполягати на територіальних поступках України, що сигналізує про непохитну переговорну позицію Кремля.

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися в Сумській області та поблизу Лимана, Сіверська, Покровська та Курахового.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 травня 2025 року

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Росія завдала трьох ракетних і 96 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет і 172 керовані бомби. Крім цього, здійснено 5898 обстрілів, з них 61 з РСЗВ та залучено для ураження 2991 дрон-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Рогівка, Краснопілля, Угроїди, Мала Рибиця, Миропільське Сумської області; Рогівка Чернігівської області; Покровськ, Новопіль, Зелене Поле, Розівка, Зелене Донецької області; Святопетрівка, Залізничне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Херсон, Тягинка Херсонської області.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один пункт управління БпЛА та два ворожих засоби протиповітряної оборони.

На Харківському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Тополі та в бік Нововасилівки й Липців.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили п’ять атак, відбито штурмові дії в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку противник атакував 27 разів, намагаючись просунутися у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки, Торського, Рідкодуба й Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку окупанти атакували у бік Верхньокам’янського та Григорівки, відбулося чотири бойових зіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку здійснено чотири атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Багатиря й Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку відбито 15 штурмів у районах Костянтинополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Багатиря й Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили чотири марні атаки поблизу Лобкового, Кам’янського та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху штурмував укріплення Сил Оборони.

У Курській області відбулося 33 бойових зіткнення. Ворог завдав 210 артилерійських обстрілів, з них п’ять із РСЗВ, здійснив 15 авіаційних ударів, скинувши 21 КАБів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом втрати ворога на 2 травня 2025 року становлять 1110 осіб.

Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири засоби ППО, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 132 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 2 травня

Карта бойових дій 2 травня 2025: де відбулося найбільше ворожих атак за добу / 13 Фотографій

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Фото: 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

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