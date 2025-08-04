Карта боевых действий 4 августа 2025: враг за сутки обстрелял Украину более 4 тыс. раз

Карта боевых действий 4 августа 2025 содержит последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий. Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области. Российские войска недавно продвинулись на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях. Оперативная ситуация в Украине на 4 августа 2025 года В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 183 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил одну ракету и 103 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4307 обстрелов, из них 100 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2419 дронов-камикадзе. Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Железнодорожное Запорожской области и город Херсон. Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили одно артиллерийское средство, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну радиолокационную станцию противника. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 19 атак россиян. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 26 управляемых авиационных бомб и произвел 261 артиллерийский обстрел, в том числе 17 — из реактивных систем залпового огня. За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боев в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголовки и Красного Первого. На Купянском направлении зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосинового, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголового. Читать по теме Четырехмесячный младенец в тяжелом состоянии… Россияне атаковали Никополь Россияне обстреляли Никопольскую громаду — что с пострадавшим ребенком? На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Серебрянки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло пять боев. На Краматорском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак вблизи Часового Яра, Маркового и в сторону Белой Горы и Ступочек. На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Русиного Яра, Щербиновки, Торецка, Екатериновки и в сторону Александро-Калинового. На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман. На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малиевка, Темировка, Новополь и в сторону населенного пункта Левадное. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило. За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 77 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету и 85 единиц автомобильной техники оккупантов. Карта боевых действий 4 августа Карта боевых действий 4 августа 2025: враг за сутки обстрелял Украину более 4 тыс. раз / 12 Фотографий Генштаб В Часовом Яру россияне активно применяют женщин в штурмах против ВСУ: читай подробнее. Главное фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter