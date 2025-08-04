Карта боевых действий 4 августа 2025: враг за сутки обстрелял Украину более 4 тыс. раз

Карта боевых действий 4 августа 2025 содержит последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория.

освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения.

территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области.

Российские войска недавно продвинулись на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Оперативная ситуация в Украине на 4 августа 2025 года

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 183 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил одну ракету и 103 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4307 обстрелов, из них 100 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2419 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Железнодорожное Запорожской области и город Херсон.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили одно артиллерийское средство, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну радиолокационную станцию противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 19 атак россиян. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 26 управляемых авиационных бомб и произвел 261 артиллерийский обстрел, в том числе 17 — из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боев в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголовки и Красного Первого.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак оккупантов.

Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосинового, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголового.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Серебрянки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло пять боев.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак вблизи Часового Яра, Маркового и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Русиного Яра, Щербиновки, Торецка, Екатериновки и в сторону Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малиевка, Темировка, Новополь и в сторону населенного пункта Левадное.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 77 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету и 85 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 4 августа

Карта боевых действий 4 августа 2025: враг за сутки обстрелял Украину более 4 тыс. раз / 12 Фотографий

Генштаб

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Главное фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

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