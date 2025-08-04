Видео Украина

Карта боевых действий 4 августа 2025: враг за сутки обстрелял Украину более 4 тыс. раз

Виктория Мельник, журналист сайта 04 августа 2025, 10:00
карта боевых дествий

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