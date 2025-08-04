Карта бойових дій 4 серпня 2025: ворог за добу обстріляв Україну понад 4 тис. разів

Карта бойових дій 4 серпня 2025 року містить у собі останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області.

Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 серпня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 183 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував одну ракету й 103 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4307 обстрілів, з них 100 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2419 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Залізничне Запорізької області та місту Херсон.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та одну радіолокаційну станцію противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 19 атак росіян. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 26 керованих авіаційних бомб та здійснив 261 артилерійський обстріл, зокрема 17 — із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів.

Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Русиного Яру, Щербинівки, Торецька, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 атак агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1010 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 77 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 4 серпня

Карта бойових дій 4 серпня 2025: ворог за добу обстріляв Україну понад 4 тис. разів / 12 Фотографій

Генштаб

У Часовому Яру росіяни активно застосовують жінок у штурмах проти ЗСУ: читай детальніше.

Головне фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.

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