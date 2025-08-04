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Карта бойових дій 4 серпня 2025: ворог за добу обстріляв Україну понад 4 тис. разів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 04 Серпня 2025, 10:00
карта бойових дій

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