Карта боевых действий 12 мая 2025: активность врага на большинстве направлениях

Карта боевых действий 12 мая 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Намерения оккупантов остаются неизменными, поэтому ласково напоминаем тебе: война не завершена, и повлиять на ход событий можем только мы. Донать, учись, присоединяйся!

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Торецка.

Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковского и Новопавловского направлений.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 мая 2025 года

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросив 125 управляемых бомб. Кроме того, совершил около 3500 обстрелов, из них 114 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3443 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Гороховатка, Садовод Харьковской области; Константиновка, Родинское Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Зализничное, Павловка, Малые Щербаки Запорожской области, Казацкое Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, состав военных запасов и пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодцы и в направлении Григоровки.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбивали восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боя в районах Новомаркового, Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Озаряновки, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевки и Багатырь.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное поле и Новополь.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки украинские подразделения отбили шесть вражеских штурмов вблизи Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг провел одну тщетную попытку атаки позиций наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара с применением десяти управляемых авиационных бомб, а также осуществил 284 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении захватчик наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1170 человек.

Также украинские воины обезвредили восемь танков, 27 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны, 141 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 171 единицу автомобильной и шесть единиц специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 12 мая

Карта боевых действий 12 мая 2025: активность врага на большинстве направлениях / 12 Фотографий

Генштаб

Ранее бойцы 100 ОМБр рассказали о цене обороны Донбасса и Торецка.

Главное фото: 24 ОМБр имени короля Даниила.

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