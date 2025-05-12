Україна

Карта бойових дій 12 травня 2025: активність ворога на більшості напрямках

Вікторія Мельник, журналістка сайту 12 Травня 2025, 10:00
карта бойових дій
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Карта бойових дій 12 травня 2025: активність ворога на більшості напрямках
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