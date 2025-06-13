Видео Украина

Карта боевых действий 13 июня 2025 года: продвижение ВСУ возле Торецкая, атаки россиян на Сумщине и в Курахово

Мария Дзюба, редактор сайта 13 июня 2025, 10:00
Карта боевых действий 13 июня 2025 года: продвижение ВСУ возле Торецкая, атаки россиян на Сумщине и в Курахово
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь