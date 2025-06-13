Карта боевых действий 13 июня 2025 года: продвижение ВСУ возле Торецкая, атаки россиян на Сумщине и в Курахово

По состоянию на 13 июня 2025 года, военные действия в Украине продолжаются, и их карта вновь напоминает о необходимости поддержки со стороны гражданского населения.

В это крайне сложное время важно помнить о каждом и каждой, кто отдал свою жизнь за свободу, и о тех, кто годами защищает страну от российского вторжения.

Ниже представлена актуальная информация от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что с февраля 2022 года российские войска понесли более миллиона потерь, причем более половины из них пришлись на период с января 2024 года.

В среднем Россия теряет 1286 военнослужащих в день, достигая при этом лишь незначительных территориальных успехов.

Недавно российские войска продвинулись через западную границу Донецко-Днепропетровской области, к северо-западу от Курахово, что является частью многосторонних усилий по продвижению в Днепропетровскую область.

Российские войска стремятся выровнять линию фронта на Новопавловском и Кураховском направлениях для дальнейшего продвижения.

Украинские войска, со своей стороны, продолжают демонстрировать способность наносить успешные дальнобойные удары по российской оборонно-промышленной базе.

Также 12 июня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией, в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

На фронте украинские войска продвинулись вблизи Торецка, в то время как российские войска продвинулись на севере Сумской области, а также вблизи Северска и Курахово.

Эта динамика на фронте подчеркивает контраст между российской негибкостью в переговорах и реалиями боевых действий.

Карта боевых действий 13 июня

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 108 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3135 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки российские войска наносили авиаудары по следующим населенным пунктам: Казацкое, Новополь Донецкой области; Новозлатополь, Ольговское, Гуляйполе, Приютное, Приморское, Белогорье, Чумацкое Запорожской области; Львово Херсонской области.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районах Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населённых пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголово.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили четыре вражеских атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений вблизи Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лисовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Удачное, Новосергеевка, Орехово и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 34 атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.

На Гуляйпольском направлении враг производил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка.

В Ореховском направлении сегодня враг проводил четыре атаки в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений разной интенсивности.

Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиационных бомб, а также совершил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 42 артиллерийских системы, три реактивных системы залпового огня, 72 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 106 автомобилей оккупантов.

Карта боевых действий 13 июня

Карта боевых действий 13 июня 2025 года: продвижение ВСУ возле Торецкая, атаки россиян на Сумщине и в Курахово / 13 Фотографий

Ранее мы сообщали, что 12 июня Харьков снова стал мишенью для российских дронов: в городе произошло несколько пожаров, пострадали 18 человек, в том числе четыре ребенка — в материале.

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