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Карта бойових дій 13 червня 2025: просування ЗСУ біля Торецька, атаки росіян на Сумщині та в Кураховому

Марія Дзюба, редакторка сайту 13 Червня 2025, 10:00
Карта бойових дій 13 червня 2025: просування ЗСУ біля Торецька, атаки росіян на Сумщині та в Кураховому
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