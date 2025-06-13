Карта бойових дій 13 червня 2025: просування ЗСУ біля Торецька, атаки росіян на Сумщині та в Кураховому

Карта бойових дій за 13 червня 2025 року вкотре нагадує, що військо потребує твоєї допомоги.

У цей надважкий час варто пам’ятати про кожного, хто віддав своє життя за твою свободу, і тих, хто роками захищає країну від російської навали.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що з лютого 2022 року російські війська зазнали понад мільйон втрат, причому понад половина з них сталася з січня 2024 року.

У середньому Росія втрачає 1286 військових на день, маючи при цьому лише незначні територіальні здобутки.

Нещодавно російські війська просунулися через західний кордон Донецько-Дніпропетровської області, на північний захід від Курахового, що є частиною багатосторонніх зусиль із просування в Дніпропетровську область.

Російські війська просунулися на захід від Курахового в Донецько-Дніпропетровській області, прагнучи вирівняти лінію фронту для подальшого просування в Дніпропетровську область.

Українські війська, зі свого боку, продовжують демонструвати здатність завдавати успішних ударів на велику дальність по російській оборонно-промисловій базі.

Також, 12 червня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією, відповідно до домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

На фронті українські війська просунулися поблизу Торецька, тоді як російські війська просунулися на півночі Сумської області, а також поблизу Сіверська та Курахового.

Ця динаміка на фронті підкреслює контраст між російською негнучкістю в переговорах і реаліями бойових дій.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 червня 2025 року

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 124 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3135 дронів-камікадзе.

Протягом минулої доби російські війська завдавали авіаударів по таких населених пунктах: Козацьке, Новопіль Донецької області; Новозлатопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Приютне, Приморське, Білогір’я, Чумацьке Запорізької області; Львове Херсонської області.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив чотири атаки в районі Новоандріївки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності.

Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 72 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 106 автомобілів окупантів.

Карта бойових дій 13 червня

Карта бойових дій 13 червня 2025: просування ЗСУ біля Торецька, атаки росіян на Сумщині та в Кураховому / 13 Фотографій

Раніше ми повідомляли, що 12 червня Харків знову став мішенню для російських дронів: у місті сталося кілька пожеж, постраждали 18 людей, серед них четверо дітей. Деталі ситуації — у матеріалі.

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