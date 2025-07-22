Карта боевых действий 22 июля 2025: усиливаются атаки в направлении Новопавловки

Карта боевых действий за 22 июля 2025 года покажет актуальную ситуацию на фронте в интерактивном режиме.

Донецкуая и Сумская области остаются точками самых активных боев. Активизируются бои и в районе Днепропетровской области.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.

Тем временем российские войска продвинулись на севере Сумской области и близ Часового Яра, Торецка и Покровска.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 июля 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.

Россия нанесла два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 122 КАБа, привлекла 3832 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 из РСЗО.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Лобково, Степногорск, Приморское, Беленькое Запорожской области; Казачье Херсонской области и городу Сумы.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражены 22 атаки. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив двенадцать КАБов, и совершил 318 обстрелов, пять из которых из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении РФ шесть раз пыталась продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка, Западное и Кутьковка.

На Купянском направлении оккупанты атаковали семь раз. Отражены штурмовые действия в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызового, Зеленого Роща и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении произошло 23 боевых столкновения. РФ пыталась продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодец, Ямполевка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголово, Григоровка.

На Северском направлении Силы обороны отразили три атаки в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного.

На Торецком направлении враг 11 раз атаковал в районах Дылеевки, Романовки, Торецка, Александро-Калинового, Новоспасского и в сторону Екатериновки и Плещеевки.

На Покровском направлении остановлено 57 штурмовых действий вблизи населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Новоторецкое, Николаевка, Удачное, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавловском направлении отразили 18 атак в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Шевченко, Дачное и в сторону населенных пунктов Новохатское, Темировка, Александроград, Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении отбиты три атаки в районе Каменского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четырежды безрезультатно пытались продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом, потери врага по состоянию на 22 июля 2025 составили 1090 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, семь боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 256 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 18 ракет, одну тяжелую огнеметную систему, 94 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники.

Карта боевых действий 22 июля

Карта боевых действий 22 июля 2025: усиливаются атаки в направлении Новопавловки / 13 Фотографий

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