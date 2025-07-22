Карта бойових дій 22 липня 2025: посилюються атаки в напрямку Новопавлівки

Карта бойових дій за 22 липня 2025 покаже актуальну ситуацію на фронті в інтерактивному режимі.

Донеччина та Сумщина залишаються точками найактивніших боїв. Активізуються бої й в районі Дніпропетровщини.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

Тим часом російські війська просунулися на півночі Сумської області та поблизу Часового Яру, Торецька та Покровська.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 липня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень.

Росія завдала двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, скинувши 122 КАБи, залучила 3832 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 із РСЗВ.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Лобкове, Степногірськ, Приморське, Біленьке Запорізької області; Козацьке Херсонської області та місту Суми.

Ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й два засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбито 22 атаки. Також ворог завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши дванадцять КАБів, та здійснив 318 обстрілів, п’ять з яких із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку РФ шість разів намагалася просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка, Западне та Кутьківка.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували сім разів. Відбито штурмові дії в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку відбулось 23 бойових зіткнення. РФ намагалась просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував в районах Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки.

На Покровському напрямку зупинено 57 штурмових дій поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавлівському напрямку відбили 18 атак у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Темирівка, Олександроград, Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку відбито три атаки у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази безрезультатно намагалися просунутися уперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 22 липня 2025 року становили 1090 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 256 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 ракет, одну важку вогнеметну систему, 94 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 22 липня

Карта бойових дій 22 липня 2025: посилюються атаки в напрямку Новопавлівки / 13 Фотографій

Ми детальніше розповідали про те, як оборонці захищають підходи до Дніпропетровської області.

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