Карта боевых действий 29 июля 2025: затишье под Гуляйполем и усиление боев под Лиманом

Карта боевых действий за 29 июля 2025 — твой гайд по поводу событий на передовой. Здесь ты найдешь аналитику и официальную информацию от командования. За сутки произошло более 170 боевых столкновений. Самые горячие бои продолжаются под Лиманом и Покровском. Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других стран. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска недавно продвинулись по направлениям Лимана, Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 июля 2025 года Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. РФ нанесла 90 авиаударов, сбросив 149 КАБов. Кроме этого, совершено 5 922 обстрела, в том числе 61 из РСЗО, и привлечено для поражения 3 859 дронов-камикадзе. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов, в частности Терновое Днепропетровской области; Константиновка, Иванополье, Марково, Светлое Донецкой области; Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Беленькое Запорожской области; Львовое Херсонской области. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, состав боеприпасов и два артиллерийских средства противника. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 28 КАБов, совершено 308 обстрелов, в том числе восемь из РСЗО. На Южно-Слобожанском направлении РФ семь раз штурмовала позиции в районах Волчанска, Зеленого и Красного Первого. На Купянском направлении враг атаковал шесть атак, отражены штурмовые действия в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой. На Лиманском направлении совершено 32 атаки, враг пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и в сторону Дроновки и Серебрянки. На Северском направлении остановлены четыре атаки противника вблизи Григоровки и в сторону Выемки. Читать по теме Лобовая мясорубка: как ВСУ останавливают штурмы на Северском направлении Большая техника давно утратила свою силу. Ежедневные штурмы сдерживают наши бойцы своими силами. На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Предтечиного. На Торецком направлении оккупанты совершили десять атак в районах Дылеевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра. На Покровском направлении Силы обороны остановили 57 штурмовых действий в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономическое, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное. На Новопавловском направлении агрессор совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка. На Ореховском направлении вражеские войска однажды пытались штурмовать позиции вблизи населенного пункта Каменское. На Приднепровском направлении отбиты пять атак. На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В целом, потери врага по состоянию на 29 июля 2025 составляют 1 050 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 39 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 192 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 91 единицу автомобильной техники оккупантов. Карта боевых действий 29 июля Карта боевых действий 29 июля 2025: затишье под Гуляйполем и усиление боев под Лиманом / 13 Фотографий Напомним, что ВСУ официально подтвердили освобождение Кондратовки в Сумской области. Населенный пункт перешел под контроль Украины благодаря уникальной тактике. Фото: 13 бригада Нацгвардии Хартия Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter