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Карта боевых действий 29 июля 2025: затишье под Гуляйполем и усиление боев под Лиманом

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 июля 2025, 09:30
карта боевых действий в украине

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