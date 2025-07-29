Карта боевых действий 29 июля 2025: затишье под Гуляйполем и усиление боев под Лиманом

Карта боевых действий за 29 июля 2025 — твой гайд по поводу событий на передовой. Здесь ты найдешь аналитику и официальную информацию от командования.

За сутки произошло более 170 боевых столкновений. Самые горячие бои продолжаются под Лиманом и Покровском.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска недавно продвинулись по направлениям Лимана, Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 июля 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения.

РФ нанесла 90 авиаударов, сбросив 149 КАБов. Кроме этого, совершено 5 922 обстрела, в том числе 61 из РСЗО, и привлечено для поражения 3 859 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов, в частности Терновое Днепропетровской области; Константиновка, Иванополье, Марково, Светлое Донецкой области; Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Беленькое Запорожской области; Львовое Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, состав боеприпасов и два артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 28 КАБов, совершено 308 обстрелов, в том числе восемь из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении РФ семь раз штурмовала позиции в районах Волчанска, Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении враг атаковал шесть атак, отражены штурмовые действия в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

На Лиманском направлении совершено 32 атаки, враг пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и в сторону Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении остановлены четыре атаки противника вблизи Григоровки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Предтечиного.

На Торецком направлении оккупанты совершили десять атак в районах Дылеевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 57 штурмовых действий в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономическое, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное.

На Новопавловском направлении агрессор совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

На Ореховском направлении вражеские войска однажды пытались штурмовать позиции вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении отбиты пять атак.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом, потери врага по состоянию на 29 июля 2025 составляют 1 050 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, 39 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 192 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 29 июля

Карта боевых действий 29 июля 2025: затишье под Гуляйполем и усиление боев под Лиманом / 13 Фотографий

Напомним, что ВСУ официально подтвердили освобождение Кондратовки в Сумской области. Населенный пункт перешел под контроль Украины благодаря уникальной тактике.

Фото: 13 бригада Нацгвардии Хартия

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