Карта бойових дій 29 липня 2025: затишшя під Гуляйполем та посилення боїв під Лиманом

Карта бойових дій за 29 липня 2025 — твій гайд щодо подій на передовій. Тут ти також знайдеш аналітику та офіційну інформацію від командування.

За добу відбулося понад 170 бойових зіткнень. Найгарячіші бої тривають під Лиманом і Покровськом.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські війська нещодавно просунулися в напрямках Лимана, Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 липня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення.

РФ нанесла 90 авіаударів, скинувши 149 КАБів. Крім цього, здійснено 5 922 обстріли, зокрема 61 із РСЗВ, та залучено для ураження 3 859 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів, зокрема Тернове Дніпропетровської області; Костянтинівка, Іванопілля, Маркове, Світла Донецької області; Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Біленьке Запорізької області; Львове Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, склад боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося десять бойових зіткнень. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинув 28 КАБів, здійснено 308 обстрілів, зокрема вісім із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку РФ сім разів штурмувала позиції у районах Вовчанська, Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку ворог атакував шість атак, відбито штурмові дії у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.

На Лиманському напрямку здійснено 32 атаки, ворог намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки.

На Сіверському напрямку зупинено чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили десять атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 штурмових дій у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне.

На Новопавлівському напрямку агресор здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

На Оріхівському напрямку ворожі війська один раз намагались штурмувати позиції поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку відбито п’ять атак.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 29 липня 2025 року становлять 1 050 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 192 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 91 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 29 липня

Карта бойових дій 29 липня 2025: затишшя під Гуляйполем та посилення боїв під Лиманом / 13 Фотографій

Нагадаємо, що ЗСУ офіційно підтвердили звільнення Кіндратівки на Сумщині. Населений пункт перейшов під контроль України завдяки унікальній тактиці.

Фото: 13 бригада Нацгвардії Хартія

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