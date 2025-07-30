Карта боевых действий 30 июля 2025: россияне пытались штурмовать Купянск

Карта боевых действий за 30 июля 2025 года покажет тебе, каких успехов в обороне достигают ВСУ и что планируют в дальнейшем вражеские войска.

Отмечаем необходимость поддерживать украинскую армию. Помни, что ты делаешь это не для кого-то, а для себя и своей спокойной жизни.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Торецка, а российские войска недавно продвинулись вблизи Лимана, Часового Яра, Покровска и Новопавловки, а также на востоке Запорожской области.

Оперативная ситуация в Украине на 30 июля 2025 года

Генштаб сообщил о 171 боевом столкновении в течение суток. РФ нанесла три ракетных и 57 авиационных ударов, применила шесть ракет и сбросила 109 КАБов.

Кроме этого, совершено 5715 обстрелов, в том числе 131 из РСЗО, и привлечено для поражения 3677 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов: Белогорье, Григоровка Запорожской области; Львово Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес семь авиационных ударов с использованием 11 КАБов, совершено 381 обстрел, из которых 12 из РСЗО. Остановлены 22 штурмовых действия врага.

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На Южно-Слобожанском направлении РФ пять раз атаковала в районе Волчанска и в направлении Колодезного.

На Купянском направлении произошло четыре атаки. ВСУ остановили штурмовые действия в направлении Песчаного, Купянска и в районе Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодцы, Карповка, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя.

На Северском направлении успешно остановлены семь атак вблизи Григоровки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового.

На Торецком направлении произошло девять атак в районах Торецка и Александро-Калинового.

На Покровском направлении отражены 63 штурмовых действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономическое, Николаевка, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравка, Миролюбовка, Орехово, Дачное, Никаноровка.

На Новопавловском направлении агрессор совершил 10 атак в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Свободное Поле, Новохатское, Малиевка, Темировка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении отбиты две атаки в районе населённого пункта Плавни.

На Приднепровском направлении РФ предприняла шесть попыток продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 30 июля 2025 года составляют 890 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 30 артиллерийских систем, 100 беспилотников оперативно-тактического уровня и 67 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 30 июля

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Фото: бригада Рубіж

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