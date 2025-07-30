Карта боевых действий 30 июля 2025: россияне пытались штурмовать Купянск

Карта боевых действий за 30 июля 2025 года покажет тебе, каких успехов в обороне достигают ВСУ и что планируют в дальнейшем вражеские войска. Отмечаем необходимость поддерживать украинскую армию. Помни, что ты делаешь это не для кого-то, а для себя и своей спокойной жизни. Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других стран. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Торецка, а российские войска недавно продвинулись вблизи Лимана, Часового Яра, Покровска и Новопавловки, а также на востоке Запорожской области. Оперативная ситуация в Украине на 30 июля 2025 года Генштаб сообщил о 171 боевом столкновении в течение суток. РФ нанесла три ракетных и 57 авиационных ударов, применила шесть ракет и сбросила 109 КАБов. Кроме этого, совершено 5715 обстрелов, в том числе 131 из РСЗО, и привлечено для поражения 3677 дронов-камикадзе. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов: Белогорье, Григоровка Запорожской области; Львово Херсонской области. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес семь авиационных ударов с использованием 11 КАБов, совершено 381 обстрел, из которых 12 из РСЗО. Остановлены 22 штурмовых действия врага. Читать по теме ВСУ освободили Кондратовку: бойцы применили уникальную тактику Что рассказали воины об освобождении села в Сумской области? На Южно-Слобожанском направлении РФ пять раз атаковала в районе Волчанска и в направлении Колодезного. На Купянском направлении произошло четыре атаки. ВСУ остановили штурмовые действия в направлении Песчаного, Купянска и в районе Голубовки. На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодцы, Карповка, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя. На Северском направлении успешно остановлены семь атак вблизи Григоровки, Северска и Федоровки. На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового. На Торецком направлении произошло девять атак в районах Торецка и Александро-Калинового. На Покровском направлении отражены 63 штурмовых действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономическое, Николаевка, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравка, Миролюбовка, Орехово, Дачное, Никаноровка. На Новопавловском направлении агрессор совершил 10 атак в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Свободное Поле, Новохатское, Малиевка, Темировка и Зеленое Поле. На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил. На Ореховском направлении отбиты две атаки в районе населённого пункта Плавни. На Приднепровском направлении РФ предприняла шесть попыток продвинуться вперед. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В целом потери врага по состоянию на 30 июля 2025 года составляют 890 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 30 артиллерийских систем, 100 беспилотников оперативно-тактического уровня и 67 единиц автомобильной техники оккупантов. Карта боевых действий 30 июля Карта боевых действий 30 июля 2025: россияне пытались штурмовать Купянск / 13 Фотографий Недавно ГУР сообщили о новой спецоперации на Тендровской косе. Мы рассказывали о ее подробностях. Фото: бригада Рубіж Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter