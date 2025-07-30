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Карта боевых действий 30 июля 2025: россияне пытались штурмовать Купянск

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 июля 2025, 09:46
Карта боевых действий 30 июля 2025: россияне пытались штурмовать Купянск

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