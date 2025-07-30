Карта бойових дій 30 липня 2025: росіяни намагалися штурмувати Куп’янськ

Карта бойових дій за 30 липня 2025 покаже тобі, яких успіхів в обороні досягають ЗСУ та що планують надалі ворожі війська.

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Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, а російські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана, Часового Яру, Покровська та Новопавлівки, а також на сході Запорізької області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 липня 2025 року

Генштаб повідомив про 171 бойове зіткнення протягом доби. РФ завдала трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосувала шість ракет та скинула 109 КАБів.

Крім цього, здійснено 5 715 обстрілів, зокрема 131 із РСЗВ, та залучено для ураження 3 677 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів: Білогір’я, Григорівка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав сім авіаційних ударів із використанням 11 КАБів, здійснено 381 обстріл, з яких 12 із РСЗВ. Зупинено 22 штурмові дії ворога.

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На Південно-Слобожанському напрямку РФ п’ять разів атакувала у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки. ЗСУ зупинили штурмові дії у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку успішно зупинено сім атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

На Торецькому напрямку відбулося дев’ять атак у районах Торецька та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку відбито 63 штурмові дії у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку агресор здійснив 10 атак у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське, Маліївка, Темирівка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку відбито дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку РФ здійснила шість спроб просунутись уперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 30 липня 2025 року становлять 890 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем, 100 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 67 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 30 липня

Карта бойових дій 30 липня 2025: росіяни намагалися штурмувати Куп’янськ / 13 Фотографій

Нещодавно ГУР повідомили про нову спецоперацію на Тендрівській косі. Ми розповідали про її подробиці.

Фото: бригада Рубіж

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