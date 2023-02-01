Как леопардовый флешмоб помог Украине получить немецкие танки — ответ Подоляка

Недавно соцсети просто взорвались публикациями с хэштегом #freetheleopards, что дословно переводится как “освободите Леопардов”.

Люди фотографировались в леопардовой одежде для того, чтобы немецкое правительство разрешило другим странам передать Украине танки Leopard.

Общественное давление сработало, и, в конце концов, Германия не только согласилась на это, но и сама объявила о передаче ВСУ 14 боевых танков Leopard.

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Антикризисный советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как флешмоб #freetheleopards помог Украине получить нужные танки.

По его словам, медийное давление сработало вместе с рациональными переговорами между политиками. Перед тем как начался флешмоб #freetheleopards, тема передачи танков Украине тщательно обсуждалась нашими чиновниками и западными партнерами за закрытыми дверями. И наши союзники поняли мотивацию Украины.

Как только на столе будет рациональная информация, можно привлекать эмоциональную составляющую.

Имеются в виду и флешмобы, и давление на общественное мнение. Это (работает — ред.) синхронизировано, — объясняет Подоляк.

Сейчас Украина говорит о штурмовой авиации и некоторых ракетах. Возможно, в этом случае снова сработает тандем рациональных доводов с флешмобами или другими медийными инициативами. Как показывает практика, это две важные и неотъемлемые составляющие успеха.

Кстати, Польша уже готова передать Украине свои истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО. Читай основные характеристики американского самолета.

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