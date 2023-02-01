Як леопардовий флешмоб допоміг Україні отримати німецькі танки — відповідь Подоляка

Нещодавно соцмережі просто вибухнули публікаціями з хештегом #freetheleopards, що дослівно перекладається як “звільніть Леопардів”.

Люди фотографувались у леопардовому одязі для того, щоб німецький уряд дозволив іншим країнам передати Україні танки Leopard.

Громадський тиск спрацював, і зрештою Німеччина не тільки погодилась на це, а й сама оголосила про передачу ЗСУ 14 бойових танків Leopard.

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Антикризовий радник Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, як флешмоб #freetheleopards допоміг Україні отримати потрібні танки.

За його словами, медійний тиск спрацював разом з раціональними перемовинами між політиками. Перед тим як почався флешмоб #freetheleopards, тема передачі танків Україні ретельно обговорювалась нашими посадовцями та західними партнерами за зачиненими дверима. І наші союзники зрозуміли мотивацію України.

Як тільки на столі буде раціональна інформація, можна залучати емоційну складову. Маються на увазі й флешмоби, і тиск на суспільну думку тощо. Це (працює — ред.) синхронізовано, — пояснює Подоляк.

Нині Україна говорить про штурмову авіацію та певні ракети. Можливо, цього разу знову спрацює тандем раціональних доводів з флешмобами чи іншими медійними ініціативами. Як показує практика, це дві важливі та невіддільні складові успіху.

До речі, Польща вже готова передати Україні свої винищувачі F-16, якщо таке рішення підтримає НАТО. Читай основні характеристики американського літака.

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