Украина

Снова убивают мирных! Россияне обстреляли многоэтажку в Николаеве

Виктория Мельник, редактор сайта 11 ноября 2022, 08:38
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