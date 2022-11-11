Снова убивают мирных! Россияне обстреляли многоэтажку в Николаеве

Россияне продолжают совершать свои варварские преступления против мирного населения Украины.

Этой ночью они обстреляли жилой квартал Николаева. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Одна из вражеских ракет попала в пятиэтажку. Повреждения большие — некоторые подъезды разрушены с пятого по первый этаж.

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Пока известно о двух погибших и двух раненых. Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию, — написал Сенкевич.

Фото: Александр Сенкевич

Россияне методично обстреливают окрестности Запорожья. Накануне утром враг выпустил несколько ракет С-300 по селу Лежино: повреждена дорога, дома и ангар сельхозпредприятия. Читай об этом подробнее.