Снова убивают мирных! Россияне обстреляли многоэтажку в Николаеве

Россияне продолжают совершать свои варварские преступления против мирного населения Украины.
Этой ночью они обстреляли жилой квартал Николаева. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Одна из вражеских ракет попала в пятиэтажку. Повреждения большие — некоторые подъезды разрушены с пятого по первый этаж.
Пока известно о двух погибших и двух раненых. Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию, — написал Сенкевич.
Пока известно о двух погибших и двух раненых. Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию, — написал Сенкевич.
Фото: Александр Сенкевич
Россияне методично обстреливают окрестности Запорожья. Накануне утром враг выпустил несколько ракет С-300 по селу Лежино: повреждена дорога, дома и ангар сельхозпредприятия. Читай об этом подробнее.
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