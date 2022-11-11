Знову вбивають мирних! Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Миколаєві

Росіяни продовжують скоювати свої варварські злочини проти мирного населення України.
Цієї ночі вони обстріляли житловий квартал Миколаєва. Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич.
Одна з ворожих ракет влучила у п’ятиповерхівку. Пошкодження великі — деякі під’їзди зруйновано з п’ятого до першого поверху.
Наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію, — написав Сенкевич.
Наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію, — написав Сенкевич.
Фото: Олександр Сенкевич
Росіяни методично обстрілюють і околиці Запоріжжя. Напередодні вранці вгатили кількома ракетами С-300 по селу Лежине: понівечили дорогу, пошкодили будинки та ангар сільгосппідприємства. Читай більше про це.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!