Знову вбивають мирних! Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Миколаєві

Росіяни продовжують скоювати свої варварські злочини проти мирного населення України.

Цієї ночі вони обстріляли житловий квартал Миколаєва. Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

Одна з ворожих ракет влучила у п’ятиповерхівку. Пошкодження великі — деякі під’їзди зруйновано з п’ятого до першого поверху.

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Наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію, — написав Сенкевич.

Фото: Олександр Сенкевич

Росіяни методично обстрілюють і околиці Запоріжжя. Напередодні вранці вгатили кількома ракетами С-300 по селу Лежине: понівечили дорогу, пошкодили будинки та ангар сільгосппідприємства. Читай більше про це.