Поняла, что не справится, поэтому начала кричать… Последствия обстрела Одесской области глазами очевидцев

Десятками ракет и ударных беспилотников РФ в очередной раз атаковала Одесскую область в ночь на 19 июля. Местные жители рассказали о последствиях ночных обстрелов оккупантами.

Жительница Одесской области Валентина говорит, что в четыре утра услышала шум и сразу же встала, чтобы найти, где ее муж. Однако в темноте и пыли ничего не могла увидеть.

Звала Колю, а потом увидела — на нем какая-то штука лежит. Поняла, что не справлюсь сама, потому вышла на улицу и начала кричать, просить о помощи.

Позже Николай рассказал Валентине, что чувствовал — лежавшая на нем ракета была еще горячей.

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Женщина добавляет, что на удивление, между мужчиной и снарядом была еще дощечка, которая и прикрыла его частично от ракеты. Иначе бы он мог получить еще и ожоги.

Врач Дмитрий Леонидович рассказывает, что Николая бригада скорой помощи привезла в медицинское учреждение около половины шестого утра.

Он получил повреждение мягких тканей и левого глаза, перелом ребер. Но сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Пока российские оккупанты воюют с мирным населением Украины, ВСУ продолжают отвоевывать родные земли. Читай, какая ситуация сейчас на карте боевых действий.

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