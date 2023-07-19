Зрозуміла, що не впорається, тому почала кричати… Наслідки обстрілу Одеської області очима очевидців

Десятками ракет та ударних безпілотників РФ вчергове атакувала Одещину в ніч на 19 липня. Місцеві жителі розповіли про наслідки нічного обстрілу окупантами.
Жителька Одеської області Валентина говорить, що о четвертій ранку почула шум та одразу схопилася, щоб знайти, де її чоловік. Однак у темноті та пилюці нічого не могла побачити.
Кликала Колю, а потім побачила — на ньому якась штука лежить. Зрозуміла, що не впораюсь сама, тому вийшла на вулицю та почала кричати, просити про допомогу.
Кликала Колю, а потім побачила — на ньому якась штука лежить. Зрозуміла, що не впораюсь сама, тому вийшла на вулицю та почала кричати, просити про допомогу.
Пізніше Микола розповів Валентині, що відчував — ракета, яка лежала на ньому, була ще гарячою.
Жінка додає, що, на диво, між чоловіком та снарядом була ще дощечка, яка й прикрила його частково від ракети. Інакше б він міг ще й дістати опіки.
Лікар Дмитро Леонідович розповідає, що Миколу бригада швидкої допомоги привезла у медичний заклад близько пів на шосту ранку.
Він отримав пошкодження м’яких тканин та лівого ока, перелом ребер. Та наразі його здоров’ю нічого не загрожує.
Він отримав пошкодження м’яких тканин та лівого ока, перелом ребер. Та наразі його здоров’ю нічого не загрожує.
Поки російські окупанти воюють з мирним населенням України, ЗСУ продовжують відвойовувати рідні землі. Читай, яка ситуація наразі на карті бойових дій.
А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!