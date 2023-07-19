Зрозуміла, що не впорається, тому почала кричати… Наслідки обстрілу Одеської області очима очевидців

Десятками ракет та ударних безпілотників РФ вчергове атакувала Одещину в ніч на 19 липня. Місцеві жителі розповіли про наслідки нічного обстрілу окупантами.

Жителька Одеської області Валентина говорить, що о четвертій ранку почула шум та одразу схопилася, щоб знайти, де її чоловік. Однак у темноті та пилюці нічого не могла побачити.

Кликала Колю, а потім побачила — на ньому якась штука лежить. Зрозуміла, що не впораюсь сама, тому вийшла на вулицю та почала кричати, просити про допомогу.

Пізніше Микола розповів Валентині, що відчував — ракета, яка лежала на ньому, була ще гарячою.

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Жінка додає, що, на диво, між чоловіком та снарядом була ще дощечка, яка й прикрила його частково від ракети. Інакше б він міг ще й дістати опіки.

Лікар Дмитро Леонідович розповідає, що Миколу бригада швидкої допомоги привезла у медичний заклад близько пів на шосту ранку.

Він отримав пошкодження м’яких тканин та лівого ока, перелом ребер. Та наразі його здоров’ю нічого не загрожує.

Поки російські окупанти воюють з мирним населенням України, ЗСУ продовжують відвойовувати рідні землі. Читай, яка ситуація наразі на карті бойових дій.

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