У людей нет света, тепла, воды и новостей — как живет обесточенный Луцк сегодня

На Волыни энергетики уже вторые сутки пытаются возобновить электроснабжение после вчерашней атаки российских ракет, попавших в объекты инфраструктуры.

Частично без электроэнергии Луцк, Ковель и некоторые близлежащие села. Следовательно, люди остались еще и без тепла и воды. Утром жители вышли на улицу в поисках подзарядки для телефонов, питьевой воды и свежих новостей.

Мобильная связь здесь еле-еле работает. Очень тяжело кому-то дозвониться. Интернета вообще нет. Впрочем, местные не сетуют, а радуются тому, что все живы и здоровы.

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В пострадавшем от обстрелов районе не курсируют троллейбусы. Без света работают только небольшие лавочки. В кафе, где есть генераторы, помогают людям подзарядить гаджеты.

Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Власть просит людей запастись терпением.

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