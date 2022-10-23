Україна

У людей немає світла, тепла, води та новин — як живе знеструмлений Луцьк сьогодні

Катерина Курбанова 23 Жовтня 2022, 15:07

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