У людей немає світла, тепла, води та новин — як живе знеструмлений Луцьк сьогодні

На Волині енергетики вже другу добу намагаються відновити електропостачання після вчорашньої атаки російських ракет, які влучили в об’єкти інфраструктури.

Частково без електроенергії Луцьк, Ковель та деякі довколишні села. Відтак люди залишились ще й без тепла та води. Зранку мешканці вийшли на вулицю в пошуках підзарядки для телефонів, питної води та свіжих новин.

Мобільний зв’язок тут ледве працює. Дуже важко комусь додзвонитись. Інтернету взагалі немає. Утім місцеві не нарікають, а радіють тому, що всі живі та здорові.

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Районом, який постраждав від обстрілів, не курсують тролейбуси. Без світла працюють лише невеличкі крамнички. У кафе, які мають генератори, допомагають людям підзарядити гаджети.

Фахівці роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання. Влада просить людей запастись терпінням.

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