Легли спать и не проснулись — последствия страшного обстрела многоэтажки в Николаеве

11 ноября ночью Николаев снова содрогнулся от мощных взрывов. Около трех часов ночи россияне попали ракетой С-300 в пятиэтажку. Ударили снова со временно оккупированной Херсонской области.

Часть дома превратилась в сплошные развалины. С пятого по первый этаж — теперь пустота. Под завалами погибли шесть жителей. Еще один человек скончался в больнице.

Среди жертв атаки — невестка и сын простой женщины из Николаева. Она стояла под разрушенным домом вместе с 16-летним внуком. Тот чудом уцелел.

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Я не верю в то, что ее (невестки — ред.) День рождения сегодня станет завершающим, — сквозь слезы говорит Наталья.

На месте трагедии с ночи работали спасатели. Они искали людей в смертельной ловушке.

— В результате вражеских обстрелов произошло разрушение пятиэтажки с пятого по первый этаж. Работает тяжелая техника — кран. Даже руками разгребают завалы, — говорит спикер ГУ ГСЧС в Николаевской области Ильяна Пацюк.

От страшного взрыва повреждены и окрестные дома. Там выбиты окна и повреждены балконы.

Вместе с новостями об освобождении украинских территорий, к сожалению, непременно открываются страшные военные преступления захватчиков.

Местные рассказали, как российские оккупанты полгода издевались над жителями Новопетровки в Херсонской области.

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