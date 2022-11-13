Лягли спати й не прокинулись — наслідки страшного обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві

11 листопада вночі Миколаїв знову здригнувся від потужних вибухів. Близько третьої години росіяни поцілили ракетою С-300 в п’ятиповерхівку. Гатили знову з тимчасово окупованої Херсонщини.

Частина будинку перетворилась на суцільні руїни. Від п’ятого до першого поверху — тепер порожнеча. Під завалами загинули шестеро мешканців. Ще одна людина померла в лікарні.

Серед жертв атаки — невістка та син звичайної жінки з Миколаєва. Вона стояла під зруйнованим будинком разом з 16-річним онуком. Той дивом уцілів.

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На місці трагедії від самої ночі працювали рятувальники, шукаючи людей у смертельній пастці.

— У результаті ворожого обстрілу сталось руйнування п’ятиповерхівки з п’ятого по перший поверх. Працює важка техніка — кран. Навіть руками розгрібають завали, — говорить речниця ГУ ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пацюк.

Від страшного вибуху пошкоджені й навколишні будинки. Там вибиті вікна та понівечені балкони.

Поруч з новинами про звільнення українських територій, на жаль, неодмінно викриваються страшні воєнні злочини загарбників.

Місцеві розповіли, як російські окупанти півроку знущались з жителів Новопетрівки у Херсонській області.

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