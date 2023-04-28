Нам помог ангел-хранитель! Россияне попали из РСЗО Град в детский сад в Запорожской области

Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область. На этот раз они нанесли удар с реактивной артиллерии по детскому саду в Степногорске, что недалеко от Запорожья.

К счастью, детей в садике не было, но несколько педагогов получили ранения. Два снаряда из РСЗО Град взорвались во дворе детского сада.

Поселок, где с начала войны нет водоснабжения и перебои с электричеством, почти каждый день страдает от хаотических вражеских обстрелов. Там до сих пор остается около тысячи жителей, которые не хотят покидать свои дома.

Сейчас в детском саду проводят ремонтные работы, чтобы закрыть выбитые окна.

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Педагог Наталья с коллегами убирала в садике, рассказывает: ей и другим женщинам осколками разбитых окон поранило лицо и руки.

Мы легли… Получили царапины, все обломки посыпались на другой этаж. Нам помог ангел-хранитель, — рассказывает Наталья.

По ее словам, сейчас в Степногорске тихо не бывает: то артобстрелы, то эхо боев, ведь линия фронта находится в нескольких километрах.

Коммунальный работник Ирина даже под звуки взрывов продолжает работу, ведь уверена: должен быть порядок. Глава местной общины Ирина говорит, что людей в поселке осталось в пять раз меньше, чем до полномасштабного вторжения.

Российские военные принесли столько горя Украине, что его невозможно описать. Оккупанты продолжают совершать военные преступления против мирного населения. Ранее мы рассказывали об обстреле Умани 28 апреля, российская ракета разрушила целый подъезд.

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