Нам допоміг янгол-охоронець! Росіяни поцілили з РСЗВ Град у дитячий садочок на Запоріжжі

Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Цього разу вони завдали удару з реактивної артилерії по дитячому садочку у Степногірську, що неподалік Запоріжжя.

На щастя, дітей у садочку не було, але кілька педагогинь отримали поранення. Два снаряди з РСЗВ Град розірвалися на подвір’ї дитячого садочка.

Селище, де від початку великої війни немає водопостачання та перебої з електрикою, майже щодня потерпає від хаотичних ворожих обстрілів. Там досі лишається приблизно тисяча жителів, які не хочуть полишати свої домівки.

Зараз у дитячому садочку проводять ремонтні роботи, щоб затулити вибиті вікна.

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Педагогиня Наталія з колегами прибирала у садочку, розповідає: їй та іншим жінкам осколками розбитих вікон посікло обличчя та руки.

Ми лягли… Отримали лише подряпини, усі уламки посипалися на інший поверх. Нам допоміг янгол-охоронець, — розповідає Наталія.

За її словами, зараз у Степногірську тихо не буває: то артобстріли, то відлуння боїв, адже лінія фронту розташована за кілька кілометрів.

Комунальна працівниця Ірина навіть під звуки вибухів продовжує роботу, адже впевнена: має бути порядок. Очільниця місцевої громади Ірина каже, що людей у селищі залишилося вп’ятеро менше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Російські військові принесли стільки горя Україні, що його не можна описати. Окупанти продовжують скоювати воєнні злочини проти мирного населення. Раніше ми розповідали про обстріл Умані 28 квітня, російська ракета зруйнувала цілий під’їзд.

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