Україна

Нам допоміг янгол-охоронець! Росіяни поцілили з РСЗВ Град у дитячий садочок на Запоріжжі

Андрій Почтєв 28 Квітня 2023, 16:30
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