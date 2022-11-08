200 “прилетов” в сутки, люди в отчаянии — последствия обстрелов пограничной Сумской области

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировали более 200 “прилетов” в Сумской области.

В результате вражеских обстрелов приграничных территорий россияне забрали жизнь одного человека, еще одна женщина ранена. Были повреждены электросети, газовые трубы, местное кафе и железнодорожные пути. Российская армия наносила удары из систем залпового огня, крупнокалиберной артиллерии, минометов и гранатометов.

Райцентр Ворожбянской громады в Сумской области находится в 10 км от границы с Россией. В феврале и марте община частично была под российской оккупацией. Когда ВСУ выгнали оккупантов, они начали обстреливать населенные пункты с территории России.

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Жители помогают друг другу разгребать последствия вражеских атак. Делать это приходится снова под звуки взрывов.

Семья Ольги проживает в доме, в котором во время обстрелов пострадали три квартиры. Семья обедала, когда раздался взрыв. В квартире Ольги не осталось ни одного уцелевшего окна. Больше всего женщина испугалась за детей.

У меня двое детей. Они сейчас только плачут, не разговаривают, — говорит женщина.

Накануне россияне выпустили 72 снаряда как из РСЗО, так и из ствольной артиллерии по мирным жителям. Местные власти помогают людям с пленкой и материалами, чтобы как-то закрыть выбитые окна.

Фото: Кирилл Тимошенко / Telegram

Украина делает все, чтобы найти и наказать всех военных преступников. Ранее ДБР объявило в розыск российских военных, которые в упор расстреливали больницу в Тростянце.

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