200 “прильотів” за добу, люди у розпачі — наслідки обстрілів прикордонної Сумщини

Керівник Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що минулої доби зафіксували понад 200 “прильотів” на Сумщині.

Внаслідок ворожих обстрілів прикордонних територій росіяни забрали життя однієї людини, ще одну поранено. Були пошкоджені електромережі, газові труби, місцеве кафе та залізничні колії. Російська армія завдавала ударів із систем залпового вогню, великокаліберної артилерії, мінометів та гранатометів.

Райцентр Ворожбянської громади на Сумщині розташований за 10 км від кордону з Росією. У лютому та березні громада частково була під російською окупацією. Коли ЗСУ вигнали окупантів, вони почали обстрілювати населені пункти з території Росії.

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Мешканці допомагають одне одному розгрібати наслідки ворожих атак. Робити це доводиться знову під звуки вибухів.

Родина Ольги мешкає у будинку, в якому під час обстрілів постраждало три квартири. Родина обідала, коли пролунав вибух. У квартирі Ольги не лишилося жодного вцілілого вікна. Найбільше жінка злякалася за дітей.

У мене двоє дітей. Вони зараз тільки плачуть, не розмовляють, — каже жінка.

Напередодні росіяни випустили 72 снаряди як з РСЗВ, так і зі ствольної артилерії по мирних мешканцях. Місцева влада допомагає людям із плівкою та матеріалами, щоб якось закрити вибиті вікна.

Україна робить усе, щоб знайти та покарати усіх воєнних злочинців. Раніше ДБР оголосило у розшук російських військових, які впритул розстрілювали лікарню в Тростянці.

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