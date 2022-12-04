Самостоятельно сделали мемориал родным там, где россияне забрали десять жизней — репортаж из Вольнянска

В Вольнянске, возле Запорожья, люди самостоятельно сделали мемориал на месте гибели своих родных. И надеются, что когда-нибудь там появится настоящий памятник жертвам теракта россиян.

Две недели назад, 17 ноября, оккупанты ночью ударили ракетой по двухэтажному дому на окраине города. По ужасному стечению обстоятельств, все десять жителей были дома. И мигом погибли все.

Поврежденные осколками фото; часы, остановившиеся на отметке в три ночи; мягкие игрушки и цветы — так выглядит самодельный мемориал на месте уничтоженного российской ракетой дома.

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На мемориале есть и удочка 66-летнего Вячеслава, которую принес его родной брат.

Среди погибших в ту ночь были также десятилетний мальчик Назар, 17-летний юноша и 16-летняя девушка.

Наталья чуть ли не каждый день приезжает к руинам, где погибли ее отец и родная сестра.

На этом месте выжил только пес Фунтик, проживавший во дворе двухэтажного дома, сейчас за ним ухаживает Наталья, а потом животное согласилась приютить соседка Людмила. Наталья говорит, что у пса проблемы со слухом после взрыва и он всего боится.

Ранее в МВД рассказали, сколько жертв среди гражданских в Украине за время полномасштабного вторжения.

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Фото: Александр Старух / Telegram