Самотужки зробили меморіал найріднішим там, де росіяни забрали десять життів — репортаж з Вільнянська

У Вільнянську, поблизу Запоріжжя, люди самотужки зробили меморіал на місці загибелі своїх найрідніших. І сподіваються, що колись там з’явиться справжній пам’ятник жертвам теракту росіян.

Два тижні тому, 17 листопада, окупанти серед ночі вгатили ракетою по двоповерховому будинку на околиці міста. За жахливим збігом обставин, усі десятеро мешканців були вдома. І миттю загинули геть усі.

Пошкоджені уламками фото, годинник, що зупинився о третій ночі, м’які іграшки та квіти — так виглядає саморобний меморіал на місці знищеного російською ракетою будинку.

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На меморіалі є й вудка 66-річного В’ячеслава, яку приніс його рідний брат.

Серед загиблих тієї ночі були також десятирічний хлопчик Назар, 17-річний юнак та 16-річна дівчина.

Пані Наталія мало не щодня приїздить до руїни, де загинули її батько та рідна сестра.

На цьому місці вижив лише пес Фунтик, що мешкав у дворі двоповерхівки, зараз за ним доглядає Наталія, а згодом згодилася прихистити сусідка Людмила. Наталія каже, що пес має проблеми зі слухом після вибуху та усього боїться.

Раніше у МВС розповіли, скільки жертв серед цивільних в Україні за час повномасштабного вторгнення.

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Фото: Олександр Старух / Telegram