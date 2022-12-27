Воюют с новорожденными! Оккупанты ударили по родильному отделению больницы в Херсоне

После освобождения Херсон стал одной из наиболее популярных целей оккупантов на полное уничтожение. Этот вечер, 27 декабря, тоже не стал исключением.

Как сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, россияне ударили по родильному отделению одной из херсонских больниц.

Обстреляли место, где сегодня родилось два ребенка.

До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. На том месте, где проводилась операция, теперь находятся одни руины.

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Сообщается, что во время обстрела в заведении находились пять рожениц. К счастью, никто из них не пострадал.

Врачи с малышами успели спуститься в укрытие, — пишут в Министерстве здравоохранения Украины.

Напомним, это уже не первая атака россиян на родильные дома. Захватчикам не привыкать воевать с новорожденными. Мы все видели, как российские оккупанты ослепленные целью захватить Мариуполь истребляли все живое в городе, в том числе и родильные дома.

Также в результате одной из массированных атак погиб двухдневный младенец. Это произошло во время вражеского обстрела родильного в Вольнянске Запорожской области.

В то же время сохраняется опасность ракетных обстрелов в праздники. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк и спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказали, возможна ли массированная ракетная атака на Новый год.

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