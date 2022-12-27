Україна

Воюють з новонародженими! Окупанти поцілили в пологове відділення лікарні у Херсоні

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Грудня 2022, 21:12
Окупанти поцілили в пологове відділення лікарні у Херсоні

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