Воюють з новонародженими! Окупанти поцілили в пологове відділення лікарні у Херсоні

Після звільнення Херсон став однією з найбільш популярних цілей окупантів на повне знищення. Цей вечір, 27 грудня, теж не став винятком.

Як повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, росіяни вгатили по пологовому відділенню однієї з херсонських лікарень.

Обстріляли місце, де сьогодні народилося дві дитини.

До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. На тому місці, де проводилась операція, тепер знаходяться одні руїни.

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Повідомляється, що під час обстрілу у закладі перебувало п’ять породіль. Лише дивом ніхто з них не постраждав.

Лікарі з малюками встигли спуститися в укриття, — пишуть у Міністерстві охорони здоров’я України.

Нагадаємо, це вже не перша атака росіян на пологові. Загарбникам не звикати воювати з новонародженими. Ми всі бачили, як російські окупанти засліплені метою захопити Маріуполь винищували вщент все живе у місті, зокрема і пологові.

Також внаслідок однієї з масованих атак загинуло дводенне немовля. Це сталось під час ворожого обстрілу пологового у Вільнянську Запорізької області.

Водночас зберігається небезпека ракетних обстрілів на свята. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк та речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповіли, чи можлива масована ракетна атака на Новий рік.

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