Основной вопрос — сроки доставки. Тарас Чмут о новом оружии для Украины

Глава фонда Повернись живим Тарас Чмут в эфире телемарафона рассказал, почему так важно получить новое оружие от мира и как оно поможет победить Россию.
Новые поставки однозначно помогут остановить наступление России. Но это зависит от того, как скоро они будут в Украине.
Новые поставки однозначно помогут остановить наступление России. Но это зависит от того, как скоро они будут в Украине.
Пока вопрос заключается не в оружии, а в логистике его доставки. Между политическими заявлениями и реальной доставкой оружия иногда проходят месяцы, поэтому результативность также важна.
По оценкам Тараса Чмута, Украине сейчас наиболее необходимо:
Как и на любое другое оружие, украинские воины должны переучиться.
Россия продолжает сохранять достаточно большой потенциал на море. В первую очередь опасность состоит в том, что она использует корабли в качестве носителей крылатых ракет, которые наносят удары на значительных расстояниях.
Также у агрессора есть возможность проведения тактического десанта, например, на юге Одесской области.
Если говорить о больших десантных кораблях, у них есть риск, что украинцы их потопят. Поэтому россияне могут применять малые десантные катера. Рано также говорить об “обезглавлении” российского флота.
Крейсер Москва скорее говорит об идеологическом поражении, чем о практическом вреде россиянам.
Тарас Чмут отметил, что в случаях столкновений Украина проявляет себя достойно.
Ранее мы рассказывали, что фонд Сергея Притулы проведет аукцион картины Марии Примаченко.