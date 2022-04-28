Основной вопрос — сроки доставки. Тарас Чмут о новом оружии для Украины

Глава фонда Повернись живим Тарас Чмут в эфире телемарафона рассказал, почему так важно получить новое оружие от мира и как оно поможет победить Россию.

В чем проблема поставок

Новые поставки однозначно помогут остановить наступление России. Но это зависит от того, как скоро они будут в Украине.

Пока вопрос заключается не в оружии, а в логистике его доставки. Между политическими заявлениями и реальной доставкой оружия иногда проходят месяцы, поэтому результативность также важна.

По оценкам Тараса Чмута, Украине сейчас наиболее необходимо:

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Увеличение глубины огневого поражения за счет получения реактивных систем залпового огня, тактических ракет. Усиление противовоздушной обороны за счет зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия.

Как и на любое другое оружие, украинские воины должны переучиться.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 28 апреля Генштаб ВСУ напоминает о потенциально опасных путях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Вероятность высадки десанта РФ в Черном море

Россия продолжает сохранять достаточно большой потенциал на море. В первую очередь опасность состоит в том, что она использует корабли в качестве носителей крылатых ракет, которые наносят удары на значительных расстояниях.

Также у агрессора есть возможность проведения тактического десанта, например, на юге Одесской области.

Если говорить о больших десантных кораблях, у них есть риск, что украинцы их потопят. Поэтому россияне могут применять малые десантные катера. Рано также говорить об “обезглавлении” российского флота.

Крейсер Москва скорее говорит об идеологическом поражении, чем о практическом вреде россиянам.

Тарас Чмут отметил, что в случаях столкновений Украина проявляет себя достойно.

Ранее мы рассказывали, что фонд Сергея Притулы проведет аукцион картины Марии Примаченко.