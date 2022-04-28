Україна

Основне питання — терміни доставки. Тарас Чмут про нову зброю для України

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 28 Квітня 2022, 15:00

Більше відео
0:05:16
Звернення Святослава Паламара
Чим довше стоїмо ми, тим легше нашій армії по всій країні: звернення від заступника командира полку Азов
Ракетний удар по Запоріжжю 28 квітня
Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю 28 квітня: розповідаємо, що відомо
0:04:06
Як оговтується після окупації Київщина
Погрожували вбити дітей та морили голодом зоопарк: Димер оговтується від окупації
0:05:44
Ігор Колихаєв про ситуацію в Херсоні
Гуманітарна проблема і як окупанти готуються до 9 травня. Мер Херсона Ігор Колихаєв про ситуацію в місті
Дивитись більше

Останні відео
0:05:16
Звернення Святослава Паламара

Чим довше стоїмо ми, тим легше нашій армії по всій країні: звернення від заступника командира полку Азов
0:06:04
Тарас Чмут про нові поставки зброї та вірогідність висадки десанту РФ
Основне питання — терміни доставки. Тарас Чмут про нову зброю для України
Ракетний удар по Запоріжжю 28 квітня
Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю 28 квітня: розповідаємо, що відомо
0:02:54
Історія Ігоря Галушка, який здобув золото на Іграх нескорених
Це не про перемогу, а про боротьбу — історія ветерана АТО, який здобув золото на Іграх нескорених
0:04:06
Як оговтується після окупації Київщина
Погрожували вбити дітей та морили голодом зоопарк: Димер оговтується від окупації
0:03:05
Евакуація сім'ї з 11 котами з Краматорська
Хвостаті біженці — сім’я з Краматорська евакуювала 11 котів
0:05:44
Ігор Колихаєв про ситуацію в Херсоні
Гуманітарна проблема і як окупанти готуються до 9 травня. Мер Херсона Ігор Колихаєв про ситуацію в місті
Російський газ
Газова петля на шиї ЄС от-от порветься: Європа відмовляється від російського газу
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа продовжили та що треба знати
0:03:42
Ситуація на ринку нерухомості в Україні під час війни
Дефіцит житла для переселенців в Україні: ситуація у регіонах у квітні
Більше відео
Звернення Святослава Паламара
Читати далі
Чим довше стоїмо ми, тим легше нашій армії по всій країні: звернення від заступника командира полку Азов
Ракетний удар по Запоріжжю 28 квітня
Читати далі
Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю 28 квітня: розповідаємо, що відомо

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь