Основне питання — терміни доставки. Тарас Чмут про нову зброю для України

Голова фонду Повернись живим Тарас Чмут в ефірі телемарафону розповів, чому так важливо отримати нову зброю від світу та як вона допоможе перемогти Росію.
Нові поставки однозначно допоможуть зупинити наступ Росії. Але це залежить від того, наскільки швидко вони будуть в Україні.
Нові поставки однозначно допоможуть зупинити наступ Росії. Але це залежить від того, наскільки швидко вони будуть в Україні.
Наразі питання полягає не у зброї, а в логістиці її доставки. Між політичними заявами та реальною доставкою зброї інколи проходять місяці, тож результативність також є важливою.
За оцінками Тараса Чмута, Україні зараз найпотрібніше:
Як і на будь-яку іншу зброю, українські воїни мають перевчитися.
Росія продовжує зберігати доволі великий потенціал на морі. Насамперед небезпека полягає в тому, що вона використовує кораблі як носії крилатих ракет, які завдають ударів на значних відстанях.
Також агресор має можливість проведення тактичного десанту, наприклад, на півдні Одещини.
Якщо говорити про великі десантні кораблі, у них є ризик, що українці їх потоплять. Тому росіяни можуть застосовувати малі десантні катери. Зарано також говорити про “обезголовлення” російського флоту.
Крейсер Москва скоріше говорить про ідеологічну поразку, ніж про практичну шкоду росіянам.
Тарас Чмут зазначив, що під час зіткнень Україна проявляє себе достойно.
Раніше ми розповідали, що фонд Сергія Притули проведе аукціон картини Марії Приймаченко.