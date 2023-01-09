Дефицит электрики никуда не делся. Ухудшение с холодами почувствует каждый?

Аномально теплое начало этого года притупило остроту восприятия энергетического кризиса, который переживает Украина после коварных российских ударов.

Хотя атаки начались в октябре прошлого года, но проблемы в нашей энергосистеме еще никуда не исчезли. И сейчас, когда морозы стали бить все сильнее, мы снова возвращаемся к плановым и внеплановым отключениям света.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона рассказал Вадиму Карпьяку, почему в последнюю неделю уменьшилось количество отключений света.

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Если во время праздников не работала индустрия и промышленность, из-за чего была возможность заживить частных потребителей, то так будет не всегда. Но сейчас начинается рабочая неделя, и плановые отключения для частных потребителей стали гораздо ощутимее.

Дефицит генерации никуда не делся. Проблемы, которые у нас есть в высоковольтной сети, тоже никуда не подевались.

— Десятки подстанций повреждены или вообще разбиты. К сожалению, эту ситуацию быстро изменить невозможно, — объяснил эксперт.

Почему не отключали свет на праздники

С одной стороны, промышленность не работала и, соответственно, ее потребление было очень низкое. Все эти объемы были переориентированы на людей, частных потребителей.

Кроме того, работа, которая уже была проведена, привела к тому, что мы уже можем планово отключать потребителей. Аварийных отключений сейчас немного.

Однако, что именно так и будет в дальнейшем, что из-за морозов или новых атак не возникнут какие-то новые аварийные ситуации, нельзя гарантировать.

Какая ситуация со светом сейчас

Холода продолжаются, и каждый градус понижения температуры требует от системы лишних 250 мегаватт мощности. Это, фактически, лишний энергоблок угольной электростанции, а их у нас пока недостаточно.

Поэтому ситуация остается сложной, дефицит ощутим, особенно в Киевской области. Однако главная цель энергетиков — ремонтировать и восстанавливать быстрее, чем враг может проводить следующие атаки.

В последнее время нам удается поддерживать более высокий темп восстановления, чем врагу так называемый темп разрушения.

Оккупанты постоянно совершают очередные атаки по украинской энергосистеме. В то же время противник начинает распространять немало дезинформации. Поэтому читай ответы на все волнующие тебя вопросы об украинской энергетике.

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