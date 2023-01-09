Дефіцит електрики нікуди не подівся. Чи справді з холодами кожен відчує погіршення?

Аномально теплий початок цього року притупив гостроту сприйняття енергетичної кризи, яку переживає Україна після підступних російських ударів.

Хоча атаки почались ще у жовтні минулого року, але проблеми в нашій енергосистемі ще нікуди не зникли. І зараз, коли морози почали бити все сильніше, ми знову повертаємося до планових та позапланових відключень світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону розповів Вадиму Карп’яку, чому останній тиждень зменшилася кількість відключень електрики.

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Якщо на свята не працювала індустрія та промисловість, через це була можливість заживити приватних споживачів. Але так буде не завжди. Зараз починається робочий тиждень, і планові відключення для приватних споживачів стали значно більш відчутними.

Дефіцит генерації нікуди не подівся. Проблеми, які у нас є у високовольтній мережі, теж нікуди не поділися.

— Десятки підстанцій пошкоджені, або взагалі розбиті. На жаль цю ситуацію швидко змінити не можливо, — пояснив він.

Чому не відключали світло на свята

З одного боку, промисловість не працювала й, відповідно, її споживання було дуже низьким. Всі ці обсяги були переорієнтовані на людей, приватних споживачів.

Крім того, та робота, яка вже була проведена, призвела до того, що ми вже можемо планово відключати споживачів. Аварійних відключень наразі небагато.

Проте, що саме так і буде надалі, що через морози чи нові атаки не виникнуть якісь нові аварійні ситуації, не можна гарантувати.

Яка ситуація зі світлом зараз

Тривають холоди, і кожен градус зниження температури вимагає від системи зайві 250 мегават потужності. Це, фактично, зайвий енергоблок вугільної електростанції, а їх у нас поки недостатньо.

Тому ситуація залишається складною, дефіцит відчутний, особливо у Київській області. Однак головна мета енергетиків — це ремонтувати та відновлювати швидше, ніж ворог може проводити наступні атаки.

Останнім часом нам вдається підтримувати більш високий темп відновлення, ніж ворогу так званий темп руйнування.

Окупанти постійно здійснюють чергові атаки по українській енергосистемі. Водночас, зі своїми атаками противник починає поширювати чимало дезінформації. Тому читай відповіді на всі питання про українську енергетику, які тебе хвилювали.

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