Украина

Забытые Богом и командованием — оккупант умоляет купить тепловизор, ведь ночью обречен на смерть

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 декабря 2022, 22:00
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