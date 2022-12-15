Забытые Богом и командованием — оккупант умоляет купить тепловизор, ведь ночью обречен на смерть

Россия хочет победить на поле боя не тактикой, а количеством военных. Но можно увидеть, что успехов этот план не приносит, а только увеличивает количество погибших российских военных.

Зато оккупанты жалуются на то, что не имеют вооружения и не хотят умирать в Украине.

В новом перехваченном разговоре от ГУР военнослужащий РФ просит друга купить тепловизор, потому что без него — верная смерть ночью. Кроме того, рассказывает о забытых Богом и командованием военных.

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Оккупант отмечает, что бронежилет ему не нужен, ведь толку от него нет. Бронебойные снаряды быстро проходят через него. Говорит, что очень нужны тепловизоры.

Не для ребят, а для своей жизни! Я бы с ним не расставался, даже в туалет бы ходил!

Мужчина жалуется, что у россиян даже нет зимней обуви, они ее не дождутся.

— Насчет отпуска… Нас на десять дней отпустят, а потом назад? Возвращаться сюда ни у кого нет желания. Каждый будет искать болезнь, чтобы не возвращаться. Не скрою — я тоже. Ты бывал в подобных местах, но я тебе скажу…

Здесь люди, которые были в Чечне, веришь или нет, но они хотят отсюда сбежать, потому что здесь — ужас, — жалуется российский военный.

Оккупант рассказывает, что если попал на войну, то, наверное, будет здесь до конца. Но возмущается, что некоторые даже до фронта не доехали, их вернули домой, например, москвичей.

Российские военные совершают множество военных преступлений на оккупированных территориях. Ранее мы рассказывали о сексуальном насилии россиян в Херсонской области.

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