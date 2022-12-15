Забуті Богом та командуванням — окупант благає купити тепловізор, адже вночі приречений на смерть

Росія хоче перемогти на полі бою не тактикою, а кількістю військових. Але можна побачити, що успіхів цей план не приносить, а тільки збільшує кількість загиблих російських військових.

Натомість окупанти жаліються на те, що не мають озброєння і не хочуть помирати в Україні.

У новій перехопленій розмові від ГУР військовослужбовець РФ просить друга купити тепловізор, бо без нього — вірна смерть уночі. Крім цього, розповідає про забутих Богом і командуванням військових.

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Окупант зазначає, що бронежилет йому не потрібен, адже користі від нього немає. Бронебійні снаряди швидко проходять через нього. Натомість каже, що дуже потрібні тепловізори.

Не для хлопців, а для свого життя! Я б із ним не розлучався, навіть у туалет би ходив!

Чоловік скаржиться, що у росіян навіть немає зимового взуття, вони його не дочекаються.

— Щодо відпустки… Нас на десять днів відпустять, а потім назад? Повертатися сюди ні в кого бажання немає. Кожен шукатиме хворобу, щоб не повертатися. Не приховуватиму — я також. Ти бував у подібних місцях, але я тобі скажу…

Тут люди, які були в Чечні, віриш чи ні, але вони хочуть звідси втекти, бо тут — жахіття, — скаржиться російський військовий.

Окупант розповідає, що як потрапив на війну, то, напевно, буде тут до кінця. Але обурюється, що дехто навіть до фронту не доїхав, їх повернули додому, наприклад, москвичів.

Російські військові скоюють безліч воєнних злочинів на окупованих територіях. Раніше ми розповідали про сексуальне насилля росіян на Херсонщині.

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