Україна

Забуті Богом та командуванням — окупант благає купити тепловізор, адже вночі приречений на смерть

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Грудня 2022, 22:00
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