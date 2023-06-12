Стал примером для людей. Пес Рембо пережил ранения от обстрела и работает в Венгрии

И даже на войне есть место для хорошего. Эта трогательная история — о милосердии и умении вдохновлять.

Трехлетний пес Рембо, породы немецкая овчарка, был военной собакой: сопровождал украинских воинов на передовой. Во время ракетных обстрелов Рембо чуть не погиб.

В результате ранения псу оторвало ухо, ранило челюсть. Состояние было критическим. Спасла срочная операция.

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С Запада Украины Рембо передали в Венгрию, где опекают больных овчарок. Его вылечили и теперь он осваивает новую профессию и вдохновляет окружение.

После восьми месяцев лечения пса усыновила полиция Будапешта. Подполковник кинологического отряда полиции Будапешта Дьюла Деско говорит: когда увидел Рембо, почувствовал неописуемое сострадание к собаке.

— Я подумал: “Это чудо, что он выжил!” И чудо, что он остался таким добрым к людям после ранений и страданий, которые он испытал, — говорит мужчина.

Рембо до сих пор проходит специальные лечения и тренировки, ведь заметно, что имеет не только физические, но и психологические травмы. Несмотря на свою особенность, Рембо станет примером для многих людей: можно выполнять работу не хуже других, несмотря на ранения.

Во время войны многие из нас смогли взять животных из приютов или зоны боевых действий. Как правильно адаптировать четырёхлапых к новым условиям жизни, мы писали в нашем другом материале.

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