Став прикладом для людей. Пес Рембо пережив поранення від обстрілу та працює в Угорщині

І навіть на війні є місце для хорошого. Ця зворушлива історія — про милосердя та вміння надихати.

Трирічний пес Рембо, породи німецька вівчарка, був військовим собакою: супроводжував українських вояків на передовій. Під час ракетного обстрілу Рембо мало не загинув.

Внаслідок поранення псу відірвало вухо, поранило щелепу. Стан був критичним. Врятувала термінова операція.

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Із Заходу України Рембо передали до Угорщини, де опікуються хворими вівчарками. Його вилікували й тепер він освоює нову професію та надихає оточення.

Після восьми місяців лікування пса “всиновила” поліція Будапешта. Підполковник кінологічного загону поліції Будапешта Дьюла Деско каже: коли побачив Рембо, відчув невимовний жаль до собаки.

— Я подумав: “Це диво, що він вижив!”. І диво, що він залишився таким добрим до людей після поранення та страждань, яких він зазнав, — каже чоловік.

Рембо й досі проходить спеціальні лікування та тренування, адже помітно, що має не лише фізичні, а й психологічні травми. Попри свою особливість Рембо стане прикладом для багатьох людей: можна виконувати роботу не гірше від інших попри поранення.

Під час війни багато з нас змогли взяти тварин з притулків чи з зони бойових дій. Як правильно адаптувати чотирилапих до нових умов життя, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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