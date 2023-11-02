Просят даже Залужный и Буданов! Скандал вокруг переименования Воздухофлотского проспекта

24 февраля, когда ракеты и бомбы летели на украинские города, и мы боялись даже взглянуть на небо, украинские пилоты героически бились в воздухе. Часто это были совсем неравные бои.

Небо Украины в первые недели полномасштабного вторжения защитили украинские пилоты. Конечно, вместе с другими подразделениями. Но воздушные силы точно заслуживают достойного уважения.

Так что если и переименовывать Воздухофлотский проспект, то именно в честь Воздушных сил Украины. Авиационное командование призывает депутатов Киевсовета принять соответствующее решение, чтобы украинская молодежь знала, насколько высоко уважение всего украинского народа, насколько военно-политическое руководство уважает своих защитников.

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Вообще переименовывать проспект было необязательно. Упреки, что название ассоциируется с советской армией надуманы, как считают эксперты. Но депутаты решили переименовать его в проспект Европейского Союза. Киевляне выступили против такого решения.

Поскольку процесс переименования уже начался, дали выбрать более украинское название — Повітрянофлотський. И киевляне в приложении Киев Цифровой его поддержали. Но Киевсовет проигнорировал мнение людей.

Историк и глава топонимической экспертной рабочей группы при Киевсовете Александр Алферов призвал дать возможность киевлянам сохранить авиационную историю столицы.

Это улица очень важный маркер для истории Киева, ведь это улица на Киевский аэропорт, который, по сути, в Европе был одним из первых. А это название отмечает важность Киева как воздушнофлотской столицы мира. Недаром в Киеве поднимают первый вертолет Сикорский.

Не только проспект, здесь целый авиационный топонимический комплекс, говорит знаток топонимов и общественный активист Тимош Мартыненко-Кушлянский. Здесь практически все связано с авиацией.

Рядом улица авиаконструктора Антонова, создавшего прототип Мрии, а его преемники доделали легендарный самолет. Также рядом улица Левка Мациевича — это первый украинец, получивший удостоверение авиатора.

Рядом с Воздухофлотским проспектом и яркий мурал с Петром Франко — сыном Ивана Франко, летчиком Украинской Галицкой армии. Созданный им авиаполк сбил 16 польских самолетов. Сам Петр во время воздушной разведки был сбит, выжил, попал в плен, а затем сбежал из лагеря.

— Здесь практически все рассказывает об истории украинской авиации. С этой точки зрения переименовывать этот проспект на любое название, которое не будет содержать авиационную составляющую — это надругательство над местной историей, над киевской традицией, поэтому с точки зрения топонимики города Киева мы не можем допустить такой ситуации, — добавляет Тимош Мартыненко-Кушлянский.

Именно проспект Воздушных сил должен быть на месте Воздухофлотского проспекта, который депутаты хотят назвать в честь Европейского союза. Слово авиационного командования, слово Залужного, Буданова и все киевлян должны услышать в Киевсовете.

Также раньше мы рассказывали, как в Киеве переименовали около 100 улиц.

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