Просять навіть Залужний та Буданов! Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту

24 лютого, коли ракети та бомби летіли на українські міста і ми боялися навіть поглянути на небо, українські пілоти героїчно билися в повітрі. Часто це були зовсім нерівні бої.

Небо України у перші тижні повномасштабного вторгнення захистили українські пілоти. Звісно, разом з іншими підрозділами. Але повітряні сили точно заслуговують на достойну шану.

Тож якщо й перейменовувати Повітрофлотський проспект, то саме на честь Повітряних сил України. Авіаційне командування закликає депутатів Київради ухвалити відповідне рішення, аби українська молодь знала, наскільки висока шана всього українського народу, наскільки військово-політичне керівництво шанує своїх захисників.

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Взагалі перейменовувати проспект було не обов’язково. Закиди, що назва асоціюється з радянською армією, надумані, як вважають експерти. Та депутати вирішили перейменувати його на проспект Європейського Союзу. Кияни виступили проти такого рішення.

Оскільки процес із перейменування вже розпочався, дали обрати більш українську назву Повітрянофлотський. І кияни в застосунку Київ Цифровий її підтримали. Та Київрада проігнорувала думку людей.

Історик і очільник топонімічної експертної робочої групи при Київраді Олександр Алфьоров закликав дати можливість киянам зберегти авіаційну історію столиці.

Це вулиця є дуже важливим маркером для історії Києва, адже це вулиця на Київський аеропорт, який, по суті, у Європі був одним із перших. А ця назва наголошує на важливості Києва як повітрянофлотської столиці світу. Недарма у Києві піднімають перший гелікоптер Сікорський.

Не лише проспект, тут цілий авіаційний топонімічний комплекс, каже знавець топонімів і громадський активіст Тиміш Мартиненко-Кушлянський. Тут практично все пов’язано з авіацією.

Поруч вулиця авіаконструктора Антонова, який створив прототип Мрії, а його наступники доробили легендарний літак. Також поряд вулиця Левка Мацієвича — це перший українець, який отримав посвідчення авіатора.

Поряд із Повітрофлотським проспектом і яскравий мурал із Петром Франком — сином Івана Франка, льотчиком Української Галицької армії. Створений ним авіаполк збив 16 польських літаків. Сам Петро під час повітряної розвідки був збитий, вижив, потрапив у полон, а потім втік із табору.

— Тут практично все розповідає про історію української авіації. З цієї точки зору перейменовувати цей проспект на будь-яку назву, яка не міститиме авіаційної складової — це наруга над місцевою історією, над київською традицією, тому з точки зору топоніміки міста Києва, ми не можемо допустити такої ситуації, — додає Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

Тож саме проспект Повітряних сил має бути на місці Повітрофлотського проспекту, який депутати хочуть назвати на честь Європейського союзу. Слово авіаційного командування, слово Залужного, Буданова та зрештою всіх киян мають почути у Київраді.

Також раніше ми розповідали, як у Києві перейменували майже 100 вулиць.

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