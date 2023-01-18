Вон там, за лесом — россияне! Как живут люди в деоккупированном поселке вплотную к границе с РФ

От страны-агрессора можно ожидать чего угодно, поэтому украинские пограничники и армейцы усиливают свои рубежи на границе с Российской Федерацией и регулярно с боями встречают группы диверсантов.

Впрочем, скопления сил по ту сторону границы Белгородской области сейчас не фиксируют. Российское войско продолжает ежедневно обстреливать с территории России пограничные населенные пункты из танков, минометов, артиллерии.

Мы расскажем, как живет поселок Ветеринарное, который находится в 150 м от территории страны-агрессора. Когда-то он был цветущим, здесь десятки гектаров яблоневых садов, крупное предприятие, поставлявшее фрукты и соки за границу и по всей Украине.

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До полномасштабного вторжения России в Ветеринарном жило более 600 человек. При сборе яблок население увеличивалось еще на несколько сотен. Российские военные оккупировали населенный пункт с первых минут вторжения. Сейчас поселок опустевший, здесь осталось около 30 жителей.

В четырехэтажках дыры от обстрелов, уцелевших окон почти нет, разбит газораспределительный пункт и ремонтные бригады сюда еще не пускают — опасно.

Местного агрария Владимира Небоженко и его сына летом во время оккупации россияне забрели в плен.

Когда ты сидишь в яме, ты понимаешь, что ты — никто. Они (россияне — ред.) могут сделать с тобой все, что захотят, — говорит он.

Тысячи тонн яблок из его садов сейчас просто гниют на границе с агрессором. Он не может подсчитать свой ущерб, уверяет — ничего не осталось.

Производственные помещения разбиты и пустые. Современное итальянское оборудование, стоившее €200 тыс. — уничтожено. И это только в одном цехе. Можно даже увидеть следы от попадания танка. Будет ли Владимир возобновлять бизнес после победы, когда враг так близко, еще не решил.

Глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Здоренко показывает лес, из которого россияне ведут обстрелы, и так называемую линию обороны Белгородской области. Эту линию россияне сделали уже во время оккупации. Он уверен, что Украина победит и вся община соберется на празднование.

Хотя некоторые населенные пункты Харьковской области давно освободили, россияне не прекращают наносить по ним удары. Ранее мы рассказывали об обстрелах Купянска 14 января.

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