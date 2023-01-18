Он там, за лісом — росіяни! Як живуть люди в деокупованому селищі впритул до кордону з РФ

Від країни-агресора очікувати можна будь-чого, тому українські прикордонники та армійці посилюють свої рубежі на межі з Російською Федерацією та регулярно з боями зустрічають групи диверсантів.

Утім, скупчення сил по той бік кордону Бєлгородської області зараз не фіксують. Натомість російське військо продовжує щодня обстрілювати з території Росії прикордонні населені пункти з танків, мінометів, артилерії.

Ми розповімо, як живе селище Ветеринарне, що розташоване за 150 м від території країни-агресора. Колись воно було квітучим, тут десятки гектарів яблуневих садів, велике підприємство, що постачало фрукти та соки за кордон та по всій Україні.

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До повномасштабного вторгнення Росії у Ветеринарному жило понад 600 людей. Під час збору яблук населення збільшувалося ще на кілька сотень. Російські військові окупували населений пункт з перших хвилин вторгнення. Зараз селище спорожніле, тут лишилося близько 30 мешканців.

У чотириповерхівках дірки від обстрілів, вцілілих вікон майже немає, розбито газорозподільчий пункт, і ремонті бригади сюди ще не пускають — небезпечно.

Місцевого аграрія Володимира Небоженка та його сина влітку під час окупації росіяни забрили в полон.

Коли ти сидиш в ямі, розумієш, що ти — ніхто. Вони (росіяни — ред.) можуть зробити з тобою все, що захочуть, — каже він.

Тисячі тонн яблук з його садів зараз просто гниють на кордоні з агресором. Він не може підрахувати свої збитки, запевняє — нічого не залишилося.

Виробничі приміщення побиті та порожні. Сучасне італійське обладнання, яке коштувало €200 тис. — знищене. І це лише в одному цеху. Можна навіть побачити сліди від влучання танка. Чи відновлюватиме Володимир бізнес після перемоги, коли ворог аж так близько, ще не вирішив.

Голова Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Здоренко показує ліс, з якого росіяни ведуть обстріли, й так звану лінію оборони Бєлгородської області. Цю лінію росіяни зробили вже під час окупації. Він впевнений, що Україна переможе і вся громада збереться на святкування.

Хоча деякі населені пункти Харківщини давно звільнили, росіяни не припиняють завдавати по них ударів. Раніше ми розповідали про обстріли Куп’янська 14 січня.

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