Не успевают прийти в себя между ударами! Последствия атаки на Запорожье 9 августа

В Запорожье не успевают справиться с последствиями ударов, как россияне наносят новые. В среду, 9 августа, россияне попали ракетой по жилому кварталу в спальном районе города.

Попали в храм Петра и Павла Православной церкви Украины, разрушили его почти до основания. Мощная взрывная волна выбила стекла более чем в 15 многоэтажках и разбила магазины. Три человека погибли.

Последствия удара по Запорожью 9 августа: количество погибших и травмированных

Последнее выступление Кристины и Светланы состоялось 9 августа, девушки пели возле супермаркета, рядом с которым позже упала российская ракета. 19-летняя Светлана погибла на месте, а 21-летняя Кристина скончалась в больнице от количества ран.

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Очевидцы рассказывают, видели желтое зарево, затем случился взрыв. Возле храма Петра и Павла настоятель Василий спасает уцелевшие иконы. Ракета взорвалась возле забора храма. Хозяйственная постройка превратилась в руину.

От церкви осталась дальняя от места взрыва стена. Местные плачут у развалин святыни. Храм верующие строили своими силами. Люди верят, что церковь удастся поднять из руин.

В палатках соцработников регистрируют поврежденное имущество, чиновники обещают помощь. Это 6600 грн от международных доноров, а малообеспеченным категориям населения выплатят 15 тыс. грн.

У нас есть девять травмированных, из них один ребенок. После осмотра врачами ребенка отпустили домой, — говорит спикер ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.

Раньше мы рассказывали, как живут люди на линии огня.

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