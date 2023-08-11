Не встигають оговтатися між ударами! Наслідки атаки на Запоріжжя 9 серпня

У Запоріжжі не встигають впоратися з наслідками ударів, як росіяни завдають нових. У середу, 9 серпня, росіяни вгатили ракетою по житловому кварталу у спальному районі міста.

Поцілили у храм Петра і Павла Православної церкви України, зруйнували його майже вщент. Потужна вибухова хвиля вибила шибки у понад 15 багатоповерхівок та понівечила крамниці. Троє людей загинули.

Наслідки удару по Запоріжжю 9 серпня: кількість загиблих та травмованих

Останній виступ Христини та Світлани відбувся 9 серпня, дівчата співали біля супермаркету, поруч із яким згодом влучила російська ракета. 19-річна Світлана загинула на місці, а 21-річна Христина померла у лікарні від кількості ран.

Зараз також дивляться

Очевидці розповідають, бачили жовте зарево, потім стався вибух. Біля храму Петра і Павла настоятель Василь рятує ікони, що вціліли. Ракета вибухнула біля паркану храму. Господарська споруда перетворилася на руїну.

Від церкви залишилася дальня від місця вибуху стіна. Місцеві плачуть біля руїн святині. Храм віряни будували власними силами. Люди вірять, що церкву вдасться підняти з руїн.

У наметах соцпрацівників реєструють пошкоджене майно, посадовці обіцяють допомогу. Це 6600 грн від міжнародних донорів, а малозабезпеченим верствам населення виплатять 15 тис. грн.

Ми маємо дев’ять травмованих, з них одна дитина. Після огляду лікарями дитину відпустили додому, — каже речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева.

Раніше ми розповідали, як живуть люди на лінії вогню.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.