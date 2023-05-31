Украина

Кардинальные изменения в военном образовании? Приравняют ли курсантов к военным-контрактникам

Егор Ромахло Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 31 мая 2023, 20:00

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