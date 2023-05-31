Кардинальные изменения в военном образовании? Приравняют ли курсантов к военным-контрактникам

Приравнять курсантов учебных заведений к военнослужащим-контрактникам в мирное и военное время. Такая петиция появилась на официальном сайте президента Украины еще в марте. Читай в материале, зачем нужно приравнивание курсантов и что это даст.

Приравнивание курсантов к военным-контрактникам: о петиции

Автор аргументирует это тем, что сейчас курсанты высших учебных заведений в статусе приравниваются к срочникам. А вот в условиях и денежном довольствии — нет. А это влияет на то, что большинство выпускников, будущих офицеров, просто отказываются дальше работать по специальности.

Юрий Гаврилишин с позывным Милан — офицер 3-й отдельной штурмовой бригады. Той самой, что ныне успешно выполняет задачи в самой горячей точке восточного фронта. Он убежден: чтобы военные подразделения и дальше эффективно выполняли задачи, в Украине нужно в корни изменить подход к образованию офицеров.

Все предложения он изложил в петиции на сайте президента. Одним из пунктов является повышение зарплаты на уровне с военнослужащими контрактной службы. У нас есть курсанты, у которых четыре года обучения приравниваются к военным-срочникам, поэтому следует реформировать образование офицеров.

Офицеры нижних звеньев не боятся проявлять инициативу, однако не благодаря обучению, а из-за войны, — говорит офицер.

Он говорит, что обучение будущих офицеров сейчас похоже на детский сад. Уравнение курсантов с контрактниками может исправить ситуацию. К тому же курсанты получат ряд привилегий, которых раньше не имели.

К таким относятся возможность выходить в увольнение, получать льготы и пособия, покидать часть на выходные, проходить лечение необязательно в военных медицинских учреждениях.

И главное, вместо денежного довольствия в 700 грн — возможность получить достойную зарплату.

Оно должно соответствовать тому престижу будущего офицера, к которому идут курсанты. Курсанты — это не студенты, — объясняет Юрий Гаврилишин.

По словам милитарных историков, именно благодаря постоянному развитию офицерского состава украинцы на протяжении веков обретали государственность. Так что сейчас очень важно дать им такую возможность.

Украинская государственность всегда базировалась на мощном офицерском корпусе, от казацкой старшины и по сей день, — говорит милитарный историк Василий Павлов.

Представители властей профильных комитетов обещают ситуацию исправить. Они ускорят процесс, если петиция наберет 25 тыс. голосов. Сейчас до конца сбора не хватает меньше тысячи голосов.

Раньше мы рассказывали, как это — быть сапером во время войны.

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