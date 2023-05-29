Не пренебрегать безопасностью и не терять бдительность! Как это — быть сапером во время войны

В Херсонской области саперные подразделения Национальной гвардии Украины продолжают разминирование.

Саперы работают не только там, где были ожесточенные бои, но и выискивают опасные находки после обстрелов окупантов.

Часть найденных снарядов обезвреживается на месте. За один не очень мощный подрыв иногда удается обезвредить около 150 кг тротила от остатков вражеских боеприпасов.

Делают это так, чтобы взрывоопасные части не разлетелись на большое расстояние и не навредили людям.

Пытаемся максимально локализовать действие взрыва, чтобы не разлетались обломки в соседние села и люди не начинали собирать взрывоопасные предметы, которые могут остаться после взрыва, — говорит сапер Нацгвардии с позывным Джордан.

Командир отряда с позывным Вест рассказывает, что опасность саперов подстерегает на каждом шагу.

И речь не только о снарядах, запрещенных Женевской конвенцией, которые применяют россияне, но и о коварной тактике врага. Высчитывают в котором часу приезжают коммунальные службы, спасатели, пожарные и часто обстреливают повторно.

Поэтому говорит, что главное правило для саперов — не пренебрегать безопасностью и не терять бдительность. Вест добавляет, что за время ротации его отряд разминировал более 3000 га.

Впрочем, из-за постоянных обстрелов россиян саперы должны возвращаться на уже обследованные участки. Поэтому мужчина предостерегает и местных, что следует соблюдать правила безопасности, не трогать опасные предметы и сразу сообщить о находке хотя бы местной администрации.

Но иногда саперы работают не сами, а вместе со своими помощниками. Читай историю военного Леонида и его служебного пса Алмаза.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!