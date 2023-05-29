Украина

Не пренебрегать безопасностью и не терять бдительность! Как это — быть сапером во время войны

Луиза Еремина 29 мая 2023, 09:30

Больше видео
Карта бойових дій в Україні 29.05.2023 онлайн
97 авиационных ударов за сутки: карта боевых действий в Украине 29 мая в режиме онлайн
0:03:13
Сорочки для захисників
Рубашки для защитников: новый проект украинок, стремящихся уберечь защитников своими вышивками
0:03:33
Місто Оріхів
Орехов — как город-призрак! Благодаря титаническому труду волонтеров у людей есть жизнь и надежда
Карта бойових дій в Україні
Самая масштабная атака Шахедами и перегруппировка окупантов: карта боевых действий в Украине 28 мая в режиме онлайн
Смотреть больше

Последние видео
балістична ракета це

Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта бойових дій в Україні 29.05.2023 онлайн
97 авиационных ударов за сутки: карта боевых действий в Украине 29 мая в режиме онлайн
0:02:37
Як це бути сапером
Не пренебрегать безопасностью и не терять бдительность! Как это — быть сапером во время войны
0:03:13
Сорочки для захисників
Рубашки для защитников: новый проект украинок, стремящихся уберечь защитников своими вышивками
0:03:33
Місто Оріхів
Орехов — как город-призрак! Благодаря титаническому труду волонтеров у людей есть жизнь и надежда
0:03:04
Військовий із Бахмута
“Думал, что уже никогда не увижу сына…” Истории защитников, вернувшихся из Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Самая масштабная атака Шахедами и перегруппировка окупантов: карта боевых действий в Украине 28 мая в режиме онлайн
0:03:17
Онлайн методичка
Волонтером может стать каждый! В Одессе создали методичку волонтера, которая работает онлайн
0:03:12
Село Дачне, Одеська область
Село Дачное поражает несокрушимостью! Вместо разрушенной школы обустроили социальный уголок
0:03:15
Бізнес у місті Хотин
В самые темные времена Хотин протянул бизнесу руку помощи
Больше видео
Карта бойових дій в Україні 29.05.2023 онлайн
Читать дальше
97 авиационных ударов за сутки: карта боевых действий в Украине 29 мая в режиме онлайн
Сорочки для захисників
Читать дальше
Рубашки для защитников: новый проект украинок, стремящихся уберечь защитников своими вышивками

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь