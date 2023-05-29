Не нехтувати безпекою та не втрачати пильність! Як це — бути сапером під час війни

На Херсонщині саперні підрозділи Національної гвардії України продовжують розмінування.

Сапери працюють не лише там, де були запеклі бої, а й вишукують небезпечні знахідки після обстрілів окупантів.

Частину знайдених снарядів знешкоджують на місці. За один не надто потужний підрив іноді вдається знешкодити близько 150 кг тротилу від залишків ворожих боєприпасів.

Роблять це так, аби вибухонебезпечні частини не розлетілися на велику відстань і не нашкодили людям.

Намагаємось максимально локалізувати дію вибуху, щоб не розліталися уламки у сусідні села і люди не починали збирати вибухонебезпечні предмети, які можуть залишитись після вибуху, — говорить сапер Нацгвардії на псевдо Джордан.

Командир загону з позивним Вест розповідає, що небезпека на саперів чатує на кожному кроці.

І йдеться не лише про снаряди, що заборонені Женевською конвенцією, які застосовують росіяни, а й про підступну тактику ворога. Вираховують о котрій приїжджають комунальні служби, рятувальники, пожежники та часто обстрілюють повторно.

Тому каже, що головне правило для саперів — не нехтувати безпекою та не втрачати пильність. Вест додає, що за час ротації його загін розмінував понад 3000 га.

Втім через постійні обстріли росіян сапери мають повертатись на вже обстежені ділянки. Тож чоловік застерігає й місцевих, що варто дотримуватись правил безпеки, не чіпати небезпечні предмети та одразу повідомити про знахідку хоча б місцеву адміністрацію.

Та часом сапери працюють не самі, а разом зі своїми помічниками. Читай історію військового Леоніда та його службового пса Алмаза.

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